بمكونات اقتصادية اعملي مناقيش الزعتر الشهية بطعم مميز في البيت

تعد مناقيش الزعتر من المخبوزات الشهية التي يتم تناولها بجانب الزيتون والسلطات، كما يمكن تحضيرها بأشكال كثيرة منها الجبن، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزيت والزعتر ويعرف عن الزعتر بفوائده الكثيرة للبشرة، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مناقيش الزعتر الشهية في البيت.

مقادير عمل مناقيش الزعتر

تحتوي مناقيش الزعتر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الزيت.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

٤ ملاعق كبيرة من الزعتر.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد طرق تحضير المناقيش وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير مناقيش الزعتر الشهية في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزعتر مع الزيت بشكل جيد حتى تتجانس. بعد ذلك نحضر وعاء نقوم بإضافة الملح والسكر مع التقليب حتى تذوب المكونات، ثم نقوم بإضافة الحليب مع الاستمرار بالتقليب. ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى أربع قطعة متساوية، ثم نقوم برق العجين على سطح مرشوش بالدقيق. نشكل العجينة على شكل دائري، مع تكرار هذه الخطوة مع باقي قطع العجين ثم نقرص أطراف العجين ونضع بها حشو الزعتر والزيت. بعد ذلك نرص العجين على صينية مدهونة بالزيت، ثم ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تحمر وتجف. نخرج الصينية من الفرن ونرص المناقيش على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب الزيتون والخضراوات. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق مناقيش بالزعتر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الزعتر على الجسم

هناك عدة فوائد للزعتر على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

خفض مستويات ضغط الدم كما يعمل على توسيع الأوعية الدموية وإراحتها. يعالج الكحة والسعال بشكل كبير كما يساعد في إراحة الشعب الهوائية. يعمل على تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ كما يخفض خطر الإصابة بأمراض السرطان.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-