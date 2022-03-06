طريقة تحضير الكحك الناعم بالشوفان.. الكعك الصحي بوصفة خبيرة التغذية سالي فؤاد

طريقة تحضير الكحك الناعم بالشوفان، الكحك الناعم بالشوفان هو من الوصفات التي تم تحضيرها بواسطة خبيرة التغذية و الطباخة المشهورة سالي فؤاد، حيث يعتبر الكحك الناعم بالشوفان من أفضل أنواع الكحك حيث يتم تحضيره بدقيق الشوفان وليس دقيق القمح، كما أن فوائد الشوفان لا تعد ولا تحصى، حيث من أكثر الفوائد المشهورة بالنسبة للشوفان أنه يوجد بداخله القليل من السعرات الحرارية، حيث ينصح الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية عليهم بأكل العيش المخبوز من دقيق الشوفان وأيضا كل المأكولات التي تصنع وتخبز من دقيق الشوفان، كما يوجد أيضا حلويات من دقيق الشوفان وأشهرهم الكحك الناعم بالشوفان، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم وصفة عمل الكحك الناعم بالشوفان وطريقة تحضيره

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مكونات عمل الكحك الناعم بالشوفان

الكحك الناعم المصنوع من دقيق الشوفان يفضله الكثير من الناس عن الكحك المصنوع من دقيق القمح، لسبب فوائد الشوفان الكثيرة وعلى الرغم من أن الشوفان يمكن استخدامه وإدخاله في العديد من الأكلات إلا أن الكثير من الأشخاص ليس لديهم معلومات كافية عن كيفية استخدام الشوفان الاكلات والحلويات بشكل عام، لذلك سنقدم لكم مكونات كحك الشوفان وهي:

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء يفضل أن لا تزيد عن 25 جرام.

معلقة صغيرة من الخميرة، يمكنك استخدام الخميرة الطازجة ولكن عليك بإعطاء العجينة تلت ساعة للراحة.

معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين ذات حجم كبير من السمسم المحمص الفاتح.

معلقة صغيرة من ريحة الكحك حسب الرغبة.

كوبين من الدقيق الشوفان أي يكون تقريبا يساوي 200 جرام

نصف كوب من النشا أي يساوي تقريبا 50 جرام

نص كوب من السمنة تكون مقدوحه جيدا و ساخنة أي 90 الى 100

طريقة التحضير