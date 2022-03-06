حضري لعائلتك خلية النحل بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

خلية النحل بالجبنة ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها، حيث أنها يمكن حشوها بالجبنة أو العسل أو الملبن أو التمر وغيرها من الحشوات، ويمكن عملها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي على وجبة الإفطار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها وتكون غير مكلفة لعملها لأبنائها أثناء المذاكرة، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والمشهورة في الكثير من الدول العربية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خلية النحل بالجبنة

تتكون خلية النحل بالجبنة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف لتر من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الملح.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الجبنة البيضاء.

رشة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

صفار بيض مع ملعقة من الحليب.

كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء وننخل به الدقيق ثم نضيف الخميرة الفورية والملح والسكر ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك الماء الفاتر ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة. ثم قومي بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ ونتركها حتى تخمر لمدة ساعة كاملة. لتحضير الحشوة بقوم تفتيت الجبنة البيضاء ونضيف إليها حبة البركة وزيت الزيتون ونقلب جيداً. نقوم بتقسيم العجينة على كرات صغيرة ثم نضع بها الحشوة ونغلق الكرة جيداً. ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت ونكرر هذه الخطوات ونضعها الكرات متلاصقة بجانب بعض. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. قومي بعد ذلك بدهن الوجه بصفار البيض ونرش عليها السمسم ثم ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج. نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ثم نتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-

يساعد في تنظيم ضغط الدم وتخفيضه ويساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من خلال تقليل خطر إصابته بالالتهابات.

يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات ويساعد على عمل الغدة الدرقية.

يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم لاحتوائها على مركبات نباتية.

فوائد الجبنة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الجبنة للجسم وهي كالآتي:-