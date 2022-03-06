نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على أهم تطورات الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل وأبرز علامات الولادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل من الأسابيع الأخيرة في حملكِ لأنه يقع في الشهر التاسع، ويتوقع حدوث نسب كبيرة من الولادة لعدد كبير من السيدات خلاله، إذ يوجد عدد كبير من التطورات المختلفة التي تصاحب النساء خلال هذا الوقت سوف نقوم بتوضيحها في هذا المقال، ولمعرفة المزيد من المعلومات والتطورات الخاصة بهذا الأسبوع من الحمل يرجى الرجوع إلى مقال حاسبة الحمل والولادة.





الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل وأهم النقاط الخاصة به

إذ يوجد عدد من النقاط الهامة الخاصة بهذا الوقت بالنسبة للمرأة الحامل وجنينها مثل:

يلاحظ وجود الكثير من الإفرازات المهبلية الخاصة بالمرأة والتي يمكن أن تمثل عامل مقلق بالنسبة للمرأة في حالة زيادتها عن المألوف خلال هذا الوقت.

كذلك يمكن لبعض الحالات أن تعاني من تسرب ونزول كمية من السائل المحيط بالجنين ويكمل الطفل باقي الوقت المتمم لحمله مع كمية سائل قليلة.

كما ينصح خلال هذه الفترة بالبحث عن الأماكن المختلفة المتاحة للولادة والاختيار بينها الأنسب والأفضل لك عزيزتي.

أيضًا يمكننا خلال هذا التوقيت ملاحظة نشاط وحركة الطفل الشديدة بداخل رحم أمه، حيث لا يوجد وضع ثابت لكل من الطفل أو الرحم خلال هذا التوقيت من الحمل.

ولمزيد من الراحة لك يا عزيزتي خلال هذا الوقت، يمكنك النوم على جانبك الأيسر أو على ظهرك أيهما تفضلين كما يمكنك رفع قدميك على مخدة صغيرة لتخفيف آلامها أو التورم الذي قد يصيبهم خلال هذا الوقت.

الفحوصات الخاصة بالأسبوع السابع والثلاثين من الحمل

حيث يوجد عدد مهم من الفحوصات يجب أن تخضع لها المرأة الحامل خلال هذا التوقيت مثل:

يقوم الطبيب بفحص الموجات فوق الصوتية للاطمئنان على الجنين ووزنه وطوله وقدراته ومدى استعداده للخروج من بطن أمه.

كذلك يقوم الطبيب المتابع بفحص عنق الرحم خلال هذا الأسبوع لمعرفة مدى توسعه واستعداده لتسهيل ولادة الطفل طبيعيًا.

كما يجب على الطبيب في هذا الأسبوع متابعه وضع الجنين في داخل الرحم ومدى استعداده للنزول طبيعيًا ومدى قربه من فتحة الرحم التي سوف تسهل هذا، واتخاذه الوضعية الصحيحة بداخل الرحم لعملية الوضع.

التأكد من عدم إصابة الأم ببكتيريا العقد المهبلية لضمان عدم تعرض الطفل لأي مشاكل أثناء عملية خروجه من قناة الرحم في عملية الولادة، وفي حال وجودها على الطبيب الاستعداد بتوفير العلاج المناسب أثناء الولادة لتجنب الطفل هذه المشكلة.

معلومات عن الحمل في الأسبوع السابع والثلاثين (تفاصيل الحمل في الأسبوع 37)

رقم الأسبوع الحالي من الحمل الأسبوع 37 من الحمل انتهى 36 أسبوعاً ونحن الآن في أيام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل مدة الحمل حتى الآن بالأشهر 8 شهر و 13 يوم إلى 8 شهر و 19 يوم مدة الحمل حتى الآن بالأسابيع 36 أسبوع وأيام (1-7) مدة الحمل حتى الآن بالأيام 254 يوم إلى 260 يوم شهر الحمل في الأسبوع السابع والثلاثين الشهر التاسع من الحمل مرحلة الحمل الحالية الثلث الثالث من الحمل عدد الأيام المتبقية حتى الولادة 20 يوم إلى 36 يوم عدد الأسابيع المتبقية حتى الولادة 3 أسبوع الأسبوع السابق الأسبوع 36 من الحمل الأسبوع التالي الأسبوع 38 من الحمل

حالة و ووضع الجنين في الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل

فنجد أن هناك مجموعة من العوامل التي تميز الجنين الخاص بهذا الأسبوع عن باقي الأسابيع السابقة مثل تلك النقاط:

يقل معدل زيادة وزن جسم طفلك الآن في هذا الأسبوع ولكنه يستمر أيضًا في النمو البسيط، حيث نجد أن وزنه أصبح حوالي 2 كيلو 80٠ جرام بينما يكون طوله هو 48 سنتيمتر.

اكتملت نمو الأذنين لديه وكذلك قدرة حاسة السمع لديه، فهو قادر الآن على تمييز الأصوات عند ولادته خلال هذا الأسبوع، كما أنه يمكنه معرفة صوتك عزيزتي الأم بمنتهى السهولة، وكذلك والأصوات القريبة التي كانت تتحدث معه أثناء وجوده في بطنك.

كذلك اكتمال وجه طفلك الصغير فيستطيع الآن القيام بالعديد من التعبيرات الخاصة بالوجه وهو بداخل رحمك استعدادًا لتنفيذها عند الخروج إلى عالمنا.

زيادة القدرة على التنفس بشكل أقرب إلى الطبيعي وانتظام نبض قلبه إلى حد ما.

كما نلاحظ أن معظم الأجنة خلال هذا الأسبوع تتخذ وضعية النزول إلى أسفل الحوض.

كذلك نجد أن أظافر أصابع قدمي صغيرك أصبحت الآن كاملة حتى أنها تغطي معظم أصابعه، لذا يمكن للطبيب ملاحظة الكثير معظم الأطفال التي تولد بأظافر تكاد تكون طويلة بعض الشيء عند الولادة.

لذلك نجد عن هذا الأسبوع يتغير فيه جلد الجنين فنجد أن جسمه أصبح محاط بطبقة دهنية تعزله عن السائل المحيط به، وكذلك نجده يغلف جسده الشعر الناعم ولكنه يختلف في سماكته عن شعر الحواجب والرأس لديه.

أما الشعر الكثيف الذي كان يغلف صغيرك في الأسابيع السابقة وقام بالتخلص منه هذا الأسبوع فسوف يقوم هو بتناوله، حتى يزوده بحوالي 15 في المئة من نسبة البروتين التي يحتاجها.





التغذية أثناء الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل

يجب على الحامل الاهتمام بتغذيتها خلال هذا الأسبوع فقد أصبحت على وشك وضع طفلها الصغير، ولابد لها من الاستعداد لعملية الولادة وتجهيز جسدها وأمداده بكافة العناصر الهامة التي سوف تساعدها على المرور من عملية الولادة بمنتهى السهولة.

لذلك نصيحتنا لمعظم الحوامل في هذا الأسبوع بتناول وجبات تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات، مثل البطاطس والبطاطا والخبز وغيرها من المواد النشوية التي تحتوي على الكربوهيدرات.

لذلك يجب على المرأة الحامل الانتباه إلى صغر حجم معدتها نسبيًا، لذلك يفضل تناولها لمجموعة من الوجبات الصغيرة بدلا من وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة حتى لا ترهق جهازها الهضمي أو تصيبها حموضة المعدة.

لمزيد من المعلومات حول الوجبات الصحية المناسبة لك في هذا التوقيت يرجى الدخول على مقال التغذية أثناء الحمل.

مظاهر مصاحبة للمرأة في الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل

حيث يوجد مجموعة من المظاهر والأعراض التي تتصاحب معظم النساء الحوامل في الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل سوف نقوم بعرض مجموعة منها:

ضيق التنفس وحموضة المعدة من أبرز الأمور التي تشتكي منها النساء خلال هذا الوقت نظرًا لزيادة حجم الجنين وضغطه على معظم أعضائك خاصة أعضاء الجهاز الهضمي، وكذلك الرئتين مما يسبب لك مثل هذه الأعراض المزعجة.

صعوبة النوم والأرق من أبرز المشكلات التي تتواجد طوال رحلة حملك صغيرك، ولكنها قد تزداد خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة كثرة الذهاب التبول ليلًا، وكذلك نتيجة القلق بشأن عملية الولادة وضيق التنفس.

النزيف البسيط والمتكرر من الأمور الشائعة خلال هذا التوقيت نظرًا لوجود عدة عوامل، قد تكون حساسية المهبل في هذا الوقت أحدها أو قد يكون ممارسة الجماع هو السبب في حدوثها.

أعراض الولادة في الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل

لأزلت الولادة في هذا الأسبوع تصنف من ضمن الولادات المبكرة ولكنها قد تحدث لنسبة كبيرة من النساء، ومعظمهن يتعرضن لمعظم الأعراض مثل: