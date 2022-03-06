إطالة الشعر في أسبوع.. بوصفات هندية مميزة ستحصلين على شعر طويل كثيف وناعم

إطالة الشعر في أسبوع، شعر طويل ناعم وغزير هو حلم كل فتاة وتسعى الكثير من الفتيات والسيدات للحصول على شعر بهذه المواصفات ويمكن الحصول على هذا الشعر من خلال زيوت ومواد مكلفة وغالية ولا يستطيع الجميع شرائها ولذلك سوف نعرف وصفات هندية طبيعية وغير مكلفة وفعالة جدا في تطويل الشعر وإعادة حيويته وقوته.

بكيلو واحد دقيق ستخبزين 24 رغيف فينو طازج وشهي وفي خلال ربع الساعة

وصفات هندية متعددة للحصول على شعر ناعم كثيف وطويل

اللبن الرائب

اللبن الرائب كوب واحد.

مسحوق الأملا اثنين ملعقة كبيرة.

تحضيره

تمزج المكونات ويطبق على الشعر لمدة نصف ساعة ويغسل بالشامبو.

يجفف ويضاف إليه البلسم ويكرر مرتين أسبوعياً.

الصبار

هلام ورقة صبار.

القليل من الماء.

تحضيره

يمزج الهلاك مع الماء حتى يصبح سائل سميك قليلا يوضع فى بخاخة ويتم رشه على شعر مغسول ومجفف ويترك على الشعر ولا يغسل.

يكرر هذا القناع ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا.

زيت الزيتون

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون يمكن استخدام زيت جوز الهند.

تحضيره

يرفع الزيت على النار ليصبح دافئ فقط يتم فرد فروة الرأس به ثم تدلك الأطراف وباقي الشعر لمدة ربع ساعة.

يترك على الشعر نصف ساعة ويغسل بشامبو لا يحتوي على الكبريت.

ثم يوضع عليه البلسم وتكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعياً.

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