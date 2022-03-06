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عمر شويل - جدة بكيلو واحد دقيق ستخبزين 24 رغيف فينو طازج وشهي وفي خلال ربع الساعة - ثقفني
24 رغيف فينو طازج وشهي وفي خلال ربع الساعة، يمكن إعداد كمية وفيرة من العيش الفينو في المنزل وهذا ما تحتاجه جميع الأمهات لأن العيش الفينو أساسي في سندوتشات الأطفال في المدارس ولا تستطيع جميع الأمهات شراء الفينو يوميا لأنه ذو تكلفة عالية ولا يمكن الاستغناء عنه يوميا وسوف نعرف كيفية إعداده معا.
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مكونات عمل العيش الفينو من كيلو دقيق
يمكن عمل العيش الفينو مثل الجاهز بمكونات سهلة وبسيطة وكمية كبيرة :
- كمية من الدقيق الأبيض مخبوزات كيلو واحد.
- الماء الدافئ اثنين كوب.
- الزيت كوب صغير.
- اللبن البودرة كوب صغير.
- السكر ربع ملعقة كبيرة.
- الفانيليا ملعقة صغيرة.
- الملح ملعقة صغيرة.
- باكو خميرة فورية.
طريقة تحضير العيش الفينو بكيلو دقيق
خطوة بخطوة سوف نحضر معا العيش الفينو الهش الطري يكون بالخطوات التالية:
- حيث أنه توضع الخميرة والسكر في القليل من الماء الدافئ ويقلب جيدا حتى الذوبان يغطى الوعاء بالنايلون ويترك في مكان دافئ تتفاعل الخميرة.
- يقلب معا المواد الجافة الدقيق والملح واللبن البودرة والفانيليا.
- يصب عليهم خليط الخميرة السابق ويقلبوا جيدا.
- يوضع معهم الزيت ويعجن جيدا لمدة عشر دقائق للحصول على عجينة متماسكة طرية غير لاصقة في اليد.
- تغطى العجينة في وعاء بورق النايلون وتترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها لمدة ساعتين.
- تفرغ من الهواء وتقسم إلى إلى قسمين وكل قسم يقطع إلى 12 قطعة تشكل العجينة كرات.
- تفرد الكرات كلا على حده بالشوبك وتلف رول وتغلق جيدا من الأطراف حتى تأخذ شكل رغيف الفينو.
- كما أنه يدهن الوجه بالبيض والحليب أو الشربات الخفيف ويترك في صينية مدهونة حتى يحمر مرة أخرى.
- وفيما بعد يدخل فرن ساخن مسبقا حرارته 180 حتى يصبح ذهبي اللون ويخرج يترك ليبرد ويغطى بفوطة نظيفة ويقدم بالهناء والشفاء.