بكيلو واحد دقيق ستخبزين 24 رغيف فينو طازج وشهي وفي خلال ربع الساعة

24 رغيف فينو طازج وشهي وفي خلال ربع الساعة، يمكن إعداد كمية وفيرة من العيش الفينو في المنزل وهذا ما تحتاجه جميع الأمهات لأن العيش الفينو أساسي في سندوتشات الأطفال في المدارس ولا تستطيع جميع الأمهات شراء الفينو يوميا لأنه ذو تكلفة عالية ولا يمكن الاستغناء عنه يوميا وسوف نعرف كيفية إعداده معا.

إذا كنت مستعجلة إليك طريقة عمل أحلى كيكة الرواني السريعة.. تنقذك من مفاجآت قدوم الضيوف

مكونات عمل العيش الفينو من كيلو دقيق

يمكن عمل العيش الفينو مثل الجاهز بمكونات سهلة وبسيطة وكمية كبيرة :

كمية من الدقيق الأبيض مخبوزات كيلو واحد.

الماء الدافئ اثنين كوب.

الزيت كوب صغير.

اللبن البودرة كوب صغير.

السكر ربع ملعقة كبيرة.

الفانيليا ملعقة صغيرة.

الملح ملعقة صغيرة.

باكو خميرة فورية.

طريقة تحضير العيش الفينو بكيلو دقيق

خطوة بخطوة سوف نحضر معا العيش الفينو الهش الطري يكون بالخطوات التالية: