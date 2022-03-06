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عمر شويل - جدة محشي ورق العنب بالزيت والليمون وطريقة عمله في المنزل بكل سهولة والحصول على طعم لذيذ وشهي - ثقفني
يعد محشي ورق العنب من ألذ أنواع المحشي، ويمكن عمله بطرق مختلفة ومتنوعة وهو من أهم أنواع الأطعمة في المطبخ العربي و تحرص جميع السيدات على تقديمه بشكل مستمر على مائدة الطعام وتبحث عنه بصفة مستمرة على مواقع الإنترنت حيث إن الصغار والكبار يحبون محشي ورق العنب ويفضلونه كثيرًا؛ لذا سوف نقدم لكم من خلال ذلك المقال طريقة عمل محشي ورق العنب بكل تفاصيله فتابعوا معنا.
المكونات
من أجل الحصول على ألذ محشي ورق العنب المفضل لدى الصغار والكبار، نعرض لكم المكونات اللازمة وهي:
- نصف كيلو ورق عنب الطازج.
- نصف كيلو أرز المنقى.
- نصف كيلو طماطم.
- بصلة ذات حجم متوسط .
- ربع كيلو من الليمون ذو الحجم الكبير.
- كوب كبير زيت زيتون.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- نعناع حسب الحاجة .
- ملعقة كبيرة من الشطة .
- ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة كبيرة ملح.
فوائد محشى ورق العنب
- يحتوي على نسبة عالية من النحاس والحديد ويعمل على ايضا على تعزيز العظام.
- يعتبر مضاد للالتهابات وخاصة المفاصل.
- يفيد مرضى السكر حيث يحتوي على الفيتامينات
- يعمل على علاج تدفق الذي في القدمين.
- يقوم بمد الجسم بالحيوية والنشاط والطاقة.
طريقة التحضير
يجب اتباع تلك الخطوات للحصول على أشهى محشي ورق عنب وألذ طعم وتلك الخطوات متمثلة في:
- نقوم بتنقية الأرز بشكل جيد، ثم نقوم بغسله جيدا ونتركه جانبا.
- نقوم بغسل باقي المكونات بشكل جيد، ونتأكد من نظافتها.
- قومي باحضار وعاء عميق ووضع الأرز به.
- ثم نقوم بوضع المكونات على الأرز ونقوم بالتقليب جيدا إلى حين تمتزج المكونات وتتجانس مع بعضها .
- نقوم بوضع البهارات على الخليط حسب الرغبة.
- ثم نقوم بإحضار وعاء اخر ثم نضع عصير الليمون به ونتركه جانبا.
- نضع قدر كبير على النار مملؤة بالماء ونتركه يغلي، ونضع به ورق العنب ونتركه في الماء ثلاث دقائق ونخرجه.
- نقوم بفرد ورق العنب ثم نضع بها بعض الحشو ويجب أن نراعي عدم وضع الحشو على ورق العنب حتى لا يخرج من الورقة أثناء عملية التسوية.
- قومي برص ورق العنب في وعاء أو حبة ونضع بها الكمية كلها ثم نضع عليها الماء والليمون لكي يتم غمر الورق.
- نقوم بوضع الحلة على نار ذات متوسطة حرارة حتى تمام النضج.
- بعد تمام التسوية يمكن تقديمها وبالهناء والشفاء.