محشي ورق العنب بالزيت والليمون وطريقة عمله في المنزل بكل سهولة والحصول على طعم لذيذ وشهي 

يعد محشي ورق العنب من ألذ أنواع المحشي، ويمكن عمله بطرق مختلفة ومتنوعة وهو من أهم أنواع الأطعمة في المطبخ العربي و تحرص جميع السيدات على تقديمه بشكل مستمر على مائدة الطعام وتبحث عنه بصفة مستمرة على مواقع الإنترنت حيث إن الصغار والكبار يحبون محشي ورق العنب ويفضلونه كثيرًا؛ لذا سوف نقدم لكم من خلال ذلك المقال طريقة عمل محشي ورق العنب بكل تفاصيله فتابعوا معنا.

المكونات

من أجل الحصول على ألذ محشي ورق العنب المفضل لدى الصغار والكبار، نعرض لكم المكونات اللازمة وهي:

نصف كيلو ورق عنب الطازج.

نصف كيلو أرز المنقى.

نصف كيلو طماطم.

بصلة ذات حجم متوسط .

ربع كيلو من الليمون ذو الحجم الكبير.

كوب كبير زيت زيتون.

حزمة من البقدونس المفروم.

نعناع حسب الحاجة .

ملعقة كبيرة من الشطة .

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح.

فوائد محشى ورق العنب

يحتوي على نسبة عالية من النحاس والحديد ويعمل على ايضا على تعزيز العظام.

يعتبر مضاد للالتهابات وخاصة المفاصل.

يفيد مرضى السكر حيث يحتوي على الفيتامينات

يعمل على علاج تدفق الذي في القدمين.

يقوم بمد الجسم بالحيوية والنشاط والطاقة.

طريقة التحضير

يجب اتباع تلك الخطوات للحصول على أشهى محشي ورق عنب وألذ طعم وتلك الخطوات متمثلة في: