إذا كنت مستعجلة إليك طريقة عمل أحلى كيكة الرواني السريعة.. تنقذك من مفاجآت قدوم الضيوف

طريقة عمل أحلى كيكة الرواني السريعة، يطلق عليها أيضا كيكة البسبوسة وهى أحد حلويات المطبخ الشامي السعودي واليمني واحد الأنواع المفضلة لدى الكبار قبل الصغار ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة بمكونات بسيطة دون الحاجة إلى شرائه جاهز ويمكن تزينه بجوز الهند والفستق الحلبي أو العديد من المكسرات المختلفة ويفضل العديد تناوله إلى جانب الشاي أو القهوة.

ماسك القهوة الأسطوري لتفتيح البشرة وتبييض الجسم بالكامل بمنتهى السرعة وأيضا الأمان

مقادير إعداد كيكة الراونى اللذيذة الهشة

مكونات الرواني سهلة ومتواجدة في المنزل وهى متوفرة ويمكن بها إعداد نوع حلويات شهي

الدقيق الأبيض كوب واحد.

دقيق البسبوسة أو السميد كوب واحد.

الزبادي مقدار كوب أو حليب.

السكر مقدار كوب.

البيض ثلاثة حبات بدرجة حرارة الغرفة.

الزيت النباتي مقدار نصف كوب.

جوز الهند المبشور نصف كوب.

الفانيليا ملعقة كبيرة.

البيكينج بودر ملعقة كبيرة.

رشة ملح .

بشر برتقالة.

شربات الرواني

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

عصير ليمون.

باكو فانيليا.

كيفية إعداد كيكة البسبوسة الرواني خطوة بخطوة

بخطوات سهلة وبسيطة يمكن إعداد رواني هشة وطرية

عمل الشربات

يوضع السكر والماء ويقلبوا ويرفعوا على النار وعندما يغلى يضاف عصير الليمون وبعد أن ترفع من على النار توضع الفانيليا.

طريقة تحضير الرواني