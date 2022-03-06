في دقائق قليلة حضري بسكويت الشوفان المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل بسكويت الشوفان المقرمش، بسكويت الشوفان بالشكولاتة بعد من ألذ أنواع البسكويت، التي يحبها معظم الأشخاص، خاصة الذين يتبعون حمية غذائية، لأنه يساعد على إنقاص الوزن، ويزيد الشعور بالشبع، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشوفان بالشكولاتة صحي ومفيد.

تعتبر مكونات عمل بسكويت الشوفان سهلة وبسيطة ومتوافرة في البيت، ومن أهم مكوناتها الزبدة والسكر البني.

طريقة عمل بسكويت الشوفان بالشوكولاتة

مكونات بسكويت الشوفان بالشكولاتة

ربع كيلو من الشوفان الناعم.

ست ملاعق صغيرة من الزبدة.

١٠٠ جرام من الدقيق.

مائة جرام سكر بني.

نصف كوب صغير من العسل الطبيعي.

١٥ جرام رقائق شوكولاتة.

٢٠ جرام تين مجفف مهروس.

٣٠ جرام من الزبيب.

ستة جرام بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقتان صغيرتان من الماء.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالشكولاتة

امزجي العسل الطبيعي مع مقدار الزبدة جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم الماء، والسكر، ثم امزجي المكونات لمدة ٧ دقائق، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي الشوفان، ومقدار الدقيق، والملح، والبيكنج باودر، وباقي المكونات إلى خليط العسل، ثم اخلطي جميع المكونات، حتى يتكون مزيج متجانس ومتماسك. قومي بتشكيل عجينة بسكويت الشوفان إلى أشكال حسب الرغبة، ثم ضعيها في قالب حراري غير لاصق، ثم ضعيها في فرن تم تشغيله من قبل، لكي يسخن، ثم اتركي عجينة البسكويت، حتى تنضج ويصبح لون بسكويت الشوفان بالشكولاتة ذهبي.

طريقة عمل كوكيز الشوفان السريع المشبع

المقادير

كأس كبير من الطحين المنخول.

كوب كبير من الشوفان المطحون.

ملعقتان كبيرتان بيكنج بودر.

٤ ملاعق صغيرة سكر بني.

٤٠ جرام زيت ذرة.

ملعقتان صغيرتان قرفة مطحونة.

خمسون جرام من حليب.

نصف كوب كبير من رقائق الشكولاتة، للتزيين.

طريقة تحضير كوكيز الشوفان بالشكولاتة