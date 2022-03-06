نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الخبز الفرنسي بألذ طعم وأبسط مكونات في المقال التالي
يعتبر الخبز الفرنسي ، نوع من أنواع المخبوزات والمعجنات اللذيذة، والمعروفة في فرنسا وعلى الرغم من ذلك أصبح منتشر بكثره في العديد من الدول العربية، وتتعدد أنواع الخبز وأشكالها والدول المصنعة له، ولكن تعد فرنسا هي أولى الدول المشهورة بعمل هذا الخبز فهو عنصر غذائي مهم، تحديداً على وجبة الإفطار ويتم تناوله مع مختلف أنواع الجبن، ويتمتع بقوام خفيف وهش وطعم مختلف عن باقي أنواع المخبوزات، وتحرص كل سيدة على تقديم وصفات مختلفة لعمل المعجنات الخفيفة والمغذية في المنزل، بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية وتقديمها كوجبة لأفراد أسرتها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل الخبز الفرنسي في المنزل بكل سهولة وبساطة.
مكونات عمل الخبز الفرنسي
سوف نتعرف من هنا علي مكونات عمل هذا الخبز اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-
- ثلث كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- مقدار ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.
- مقدار 2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حراره الغرفة.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الخبز الفرنسي اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-
- في وعاء نضع الماء الدافئ والحليب الدافئ، والسكر والخميرة ونقلب جيداً، وتترك جانباً لتتفاعل لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك في العجان الكهربائي، نضع الدقيق والملح ونقلب جيداً، ثم نضيف خليط الخميرة السابق، ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق، ثم نضع الزبدة ونستمر في العجن، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية.
- ثم نضع العجينة في طبق عميق ممسوح بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وتغطي بكيس بلاستك وتترك جانباً، ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة، ثم نلم الأطراف إلي الداخل ونلفها على شكل كره.
- ثم ترص الكرات في صينية بها ورق زبده، وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة 40 دقيقة، حتى يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بعمل شق في المنتصف بواسطة سكين حاده، ونضع قطعة صغيرة من الزبدة ونرش القليل من الدقيق على الوجة.
- بعد ذلك يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 15 دقيقة، حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.
- ثم نخرج الخبز من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.