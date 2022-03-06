أسهل طريقة لعمل الخبز الفرنسي بألذ طعم وأبسط مكونات

يعتبر الخبز الفرنسي ، نوع من أنواع المخبوزات والمعجنات اللذيذة، والمعروفة في فرنسا وعلى الرغم من ذلك أصبح منتشر بكثره في العديد من الدول العربية، وتتعدد أنواع الخبز وأشكالها والدول المصنعة له، ولكن تعد فرنسا هي أولى الدول المشهورة بعمل هذا الخبز فهو عنصر غذائي مهم، تحديداً على وجبة الإفطار ويتم تناوله مع مختلف أنواع الجبن، ويتمتع بقوام خفيف وهش وطعم مختلف عن باقي أنواع المخبوزات، وتحرص كل سيدة على تقديم وصفات مختلفة لعمل المعجنات الخفيفة والمغذية في المنزل، بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية وتقديمها كوجبة لأفراد أسرتها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل الخبز الفرنسي في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل الخبز الفرنسي



سوف نتعرف من هنا علي مكونات عمل هذا الخبز اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-

ثلث كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

مقدار 2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حراره الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الخبز الفرنسي اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-