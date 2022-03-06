الأكلة دي تعتبر من أحلى الأكلات اللي أوعدك هتكون من أكلاتك المفضلة في الفترة الجاية وهيحبها الصغير قبل الكبير وبيجمع على حبها صغير وكبير، في المقال ده هنقولك على طريقة صنف حلو جديد ينفع لكل يوم وينفع كمان في رمضان لوقت الحلو بعد الفطار جنب القهوة أو الشاي، اعرفي معنا بالمقادير والخطوات طريق وصفة كوبايات زبدة الفول السوداني بالشوكولاته، وبـ3 مقادير بس!

وصفة كوبايات زبدة الفول السوداني بالشوكولاته، وبـ3 مقادير بس!

المقادير اللي هتحتاجيها لتحضير الوصفة دي:

3 معالق أكل كبار من السكر البودرة، “ضروري تنخليه وتتأكدي انه مفيش جواه أي كتل متجمعة”.

نص كوباية (حوالي 120 جرام) من زبدة الفول السوادني، ويفضل يكون قوامها كريمي ناعم لو قدرتي.

نص كوباية كبيرة من الشوكولاته السايحة (حوال 120 جرام).

طريقة التحضير:

هاتي قالب كب كيك وافرشي فيه 6 من الورق الخاص بالكب كيك.

قلبي زبدة الفول السوداني والسكر البودرة مع بعض كويس اوي لحد ما يكونوا خليط ناعم متجانس.

في قلب كل ورقة، حطي من معلقة لمعلقتين كبار من الشوكولاته اللي سيحناها وجهزناها عشان تبطني بيها الورق.

فوق الشوكولاتة حطي معلقة او معلقتين من خليط كريمة الفول السوداني والسكر البودرة اللي حضرناهم في الخطوة رقم 2.

غطي كل كوباية بكمية من الشوكولاته على الوش وحاولي تخليها مفرودة على قد ما تقدري.

غطي كل قطعة من زبدة الفول السوداني بمزيد من الشوكولاتة ووزعيها على الوجه.

حطيها في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تتماسك الشوكولاتة.

لما تتماسك شيلي وريق الكب كيك وقدميها مع القهوة أو الشاي وبالهنا والشفا.