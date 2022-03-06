نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي فطائر المقلاة السريعة بنفسك في المنزل بعجينة قطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فطائر المقلاة ، من أفضل أنواع الفطائر السريعة، لأنها لا تحتاج لوقت طويل عند إعدادها، وتبحث دائماً الأمهات عبر النت عن طرق سهلة لتحضير أكلات شهية وصحية لأفراد أسرتها، تصلح لوجبة عشاء أو إفطار، وهي تتميز بكون عجينتها سائلة ويصبح قوام الفطائر طرياً جداً ولذيذاً، فهي من أفضل أنواع الفطائر المحببة لدي الكثير من الأشخاص، لمذاقها الرائع والمتميز فهي من الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية، لتوافر جميع مكوناتها في أغلب المنازل، وتعتبر أيضاً من المقبلات الشهية واللذيذة التي يرغب في تناولها الأطفال بشكل كبير، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط وأسهل طريقة لعمل فطائر المقلاة السريعة في المنزل.

مكونات عمل فطائر المقلاة

من هنا سوف نتعرف علي أبسط المقادير التي تحتوي عليها هذه الفطائر الشهية وهي كالاتي:-

2 كوب ونصف من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 بيضة.

معلقة كبيرة من الخميرة.

مقدار معلقة صغيرة من السكر.

3 أكواب ونصف من الدقيق.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار معلقة صغيرة من البابريكا.

200 جرام مبشور من جبن العكاوي.

نصف كوب زيتون منزوع النوي.

حبة من الفلفل الأخضر الرومي مفرومة.

1 حبة من الطماطم مفرومة.

نصف حزمة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فطائر المقلاة السريعة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به الحليب والزيت والبيض، والخميرة والسكر وكوبين الدقيق. ثم نخلط المكونات جيداً حتي تتجانس، مع بعضها ونتخلص تماماً التكتلات. بعد ذلك تغطي بغطاء بلاستك، وتترك جانباً حوالي 10 دقائق حتي تتخمر. ثم نضيف كمية الدقيق المتبقية وبكينج بودر، ونكهي بالملح والفلفل الأسود والبابريكا. بعد ذلك أخلطي المكونات جيداً حتي تتجانس، ثم غطي الوعاء واتركيه جانباً لحوالي 30 دقيقة. ثم ضيفي الجبن والزيتون والفلفل الرومي، والطماطم والبقدونس وقلبي المكونات جيداً. بعد ذلك سخني مقلاة واسعة مدهونة بالقليل من الزيت علي نار متوسطة. ثم اسكبي مقدار مغرفتين من الخليط واتركي الخليط علي نار خفيفة، حتي ينضج مع التقليب من الجانبين من حين لأخر. كرري الخطوة السابقة حتي الانتهاء من الكمية كلها، ثم قدميها ساخنة بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح المعجنات

من هنا سوف نذكر لكم بعض نصائح لنجاح هذه الوصفة وهي كما يلي:-

قومي بنخل الدقيق قبل استخدامه في تحضير العجين.

تأكدي من صلاحية الخميرة التي تستخدميها.

اخلطي المكونات الجافة أولاً قبل وضع السائلة عليها.

ابدئي بتسخين الفرن أولاً قبل الخبز فيها.

لا تنسي إضافة القليل من السكر في العجين.

ضبط مدة العجن والتخمير والخبز.

طريقة عمل فطيرة الثوم والجبن اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-

في طبق عميق، نضع 2 معلقة كبيرة من الجبنة الكريمة، مع فص ثوم مهروس، مع معلقة كبيرة معلقة بقدونس مفروم، ونقوم بخلط المكونات جميعاً. ثم نضيف عليهم معلقة صغيرة من البهار الأسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة ملح، ويتم الخلط جيداً مع بعض. بعد ذلك في صينية مبطنة بورق زبدة، ضعي العجين وقسمية، ثم ضعي عليه خليط الجبن، ولفي أطرافه ليعطي شكل رول وزيني المنتصف، بالطماطم والزيتون، وادهني الوجه بالبيض.

طريقة عمل فطيرة العسل الهشة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات بسيطة لعمل هذه الفطيرة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق، ونضع به 2 كوب من الدقيق، و3 ملاعق من اللبن البودر ورشة سكر، ورشة ملح ويتم خلط المكونات معاً.

ثم نقوم بإضافة كوب من الماء بالتدريج، مع الخلط إلي أن يصبح قوام الخليط كالعسل، قد لا تستعملي كل كمية الماء المطلوبة، إذا حصلت علي القوام المناسب.

بعد ذلك حمي مقلاة وادهنيها بقليل من الزيت، ثم ضعي مقدار مناسب من الخليط في المقلاة، واتركي الخليط حتي يميل وجهة إلي اللون الذهبي.

ثم اقلبي الحلي علي الجهة الأخرى، واتركيه أيضاً حتي ينضج، و كرري حتي تنتهي من الكمية، ثم زيني الحلي بالعسل بحسب الرغبة، وقدميه بالهنا والشفاء.

طريقة عمل فطيرة البطاطس في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات تحضير فطيرة البطاطس بكل سهولة وهي كالاتي:-