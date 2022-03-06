في دقيقتين.. خلطة تبييض الاسنان وازالة الاصفرار نهائيا في ثواني هتحصلي علي اسنان لؤلؤيه كالحليب

يمكنك الآن تحضير أفضل وصفات طبيعية لتبييض الأسنان، فالأسنان هي من الأجزاء المهمة في أجسامنا ويجب الاهتمام بصحتها فألم الأسنان مزعج للغاية، أما بالنسبة إلى مشكلة اصفرار الأسنان فهي مشكلة شائعة وربما عانينا جميعنا منها، ولا يعني اصفرار أسنانك أنك شخص مهمل في تنظيف أسنانك، وهناك أسباب مختلفة تؤدي إلى اصفرار الأسنان وسنقوم بذكرها لكم ولكن يجب أولًا توضيح بعض الطرق الطبيعية للقضاء على هذه المشكلة.

في دقيقتين.. خلطة تبييض الاسنان وازالة الاصفرار نهائيا

وصفة تنظيف الأسنان بواسطة خل التفاح

اخلطي نصف ملعقة من خل التفاح مع كوب كبير من الماء وقومي بعمل مضمضة في فمك لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك اغسلي أسنانك جيدًا بالمعجون وبعد ذلك بالماء.

اتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

2. وصفة تنظيف اصفرار الأسنان بقشور البرتقال

قومي بتقشير برتقاله ثم قومي بفرك أسنانك بها جيدًا لمدة ثلاث دقائق ولكن تجنبي اقتراب شفتيك من القشور أثناء التنظيف.

بعد ذلك نظفي أسنانك بمعجونك الخاص ثم اغسليها بالماء البارد ويمكنك اعتماد هذه الوصفة يوميًا.

3. صودا الخبز للقضاء على اصفرار الأسنان

قومي بخلط ربع ملعقة من صودا الخبز مع كمية بسيطة من معجون الأسنان وقومي بتنظيف أسنانك بالمزيج مرة واحدة أسبوعيًا.

كما أنه من الأفضل استخدام الغسول مرة كل أسبوعين ثم استخدامه مرة أخرى بعد 15 يوم.

يمكنك شراء غسول صودا الخبز من الصيدلية أو تحضيره في المنزل بوضع ملعقة من صودا الخبز مع كمية من بيروكسيد الهيدروجين وقومي بتذويبهم في الماء واستخدميه ثلاث مرات في اليوم.

أسباب حدوث مشكلة اصفرار الأسنان