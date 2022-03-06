بسبوسة طرية بطريقة سهلة ومضمونة ولذيذة وسر نجاحها أحلى من الجاهزة

بسبوسة طرية ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة البرازق بالسمسم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة طرية بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات بسبوسة طرية

تتكون بسبوسة طرية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو من السميد.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب إلا ربع من السمن البلدي.

3 ملاعق كبيرة من عسل جلوكوز أو عسل النحل أو ربع كوب من الشربات الثقيل.

كوب سكر.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

شربات متوسط القوام ساخن.

للتزيين

مكسرات (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسبوسة طرية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليه الحليب والسمن البلدي والسكر وعسل الجلوكوز والفانيليا، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط. ثم نرفع الحلة من على النار. بعد ذلك نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد والملح ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نضيف الخليط المذاب على النار إلى خليط السميد ونقلب بالملعقة قليلا حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل العجينة. ثم نحضر صينية مقاس 26 سم ندهنها بالسمنة، ثم نوزع فيها خليط البسبوسة ونساويها جيدا. ثم نزينها بالمكسرات. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من أسفل. ثم نشغل الشواية ونخفض النار ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا من أعلى. ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقيها مباشرة وهي ساخنة بالشربات الساخن ونتركها حتى تتشرب الشربات. بعد ذلك نترك البسبوسة تبرد تماما، ثم نقطعها. ثم نقدم بسبوسة طرية في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

كوب ونصف من السكر.

٢ كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

باكيت فانيليا.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر والماء وعصير نصف ليمونة والفانيليا، ثم نقلبهم جدا. ثم نضع الحلة على النار ونترك الخليط يغلي لمدة ١٠ دقائق. ثم نرفع الشربات من على النار، وبذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسبوسة طرية

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بسبوسة طرية، وهي كالآتي: