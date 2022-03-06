نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلة شمعة منورة.. تنظيف الفراخ من الزفارة وتناولي ألذ دجاجة مسلوقة بشوربة رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا لا يستغني عن تناول الفراخ حيث احتوائها على البروتين سهل الهضم، ولكن عند تنظيف الفراخ نجد أن بها رائحة زفارة، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة سهلة لتنظيف الفراخ من الزفارة دون أن تفقد الفراخ فوائدها، ويمكنك التنظيف بمواد طبيعية متوفرة لديك في منزلك، وإليك من خلال المقال أسهل الطرق للتخلص من الزفاره.

تنظيف الفراخ من الزفارة

يمكنك استخدام عدة طرق للتخلص من رائحة الزفارة الموجودة في الفراخ، وذلك باستخدام مواد متوفرة في كل منزل، وإليك بعض الطرق.

الليمون لتنظيف زفاره الفراخ

يمكنك تنظيف زفاره الفراخ باستخدام الليمون حيث يمكن استخدامه بالطريقة التالية:

المكونات:

فرخة متوسطة الحجم.

حبتان كبيرتان من الليمون.

نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نص كوب من ملح الطعام.

طريقة التنظيف:

أولا قومي بتقطيع الفرخة إلى أربع أجزاء.

بعد ذلك اشطفي الفراخ بالماء، وأزيلي ما بها من الريش المتبقي.

ثم قومي بإزالة البقايا الموجودة بين الجلد واللحم.

بعد ذلك قومي باستخدام الملح بوضعه بين الجلد واللحم، ونظفي جيداً به فسوف يساعد في التخلص من المادة اللزجة.

ثم قومي بغسل الفراخ مرة أخرى.

بعد ذلك اعصري الليمون على الفراخ مع مراعاة أن يصل الليمون إلى كل مكان في الفرخة.

ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، ثم قومي بأخذ كمية الدقيق وضعيها على لحم الفراخ من الخارج.

بعد ذلك كرري ذلك، ثم قومي بغسل الفراخ بالماء.

خل الطعام للتخلص من الزفارة

يمكنك التنظيف بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتان من ملح الطعام.

سبعة ملاعق من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الخل.

طريقة التنظيف:

أولا قومي بغسل الفراخ جيداً.

بعد ذلك ضعي الخل في بولة.

ثم أضيفي إليه لتر من الماء.

بعد ذلك ضعي الفراخ بها لمدة خمس دقائق.

ثم اغسلي الفراخ بالماء.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق والملح، وقلبي المكونات جيداً.

ثم ضعيهم على الفراخ وافركيها بهم.

بعد ذلك قومي بغسل الفراخ جيداً بالماء.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة تنظيف الفراخ من الزفارة بأسهل الطرق الممكنة، فعرضنا طريقة الليمون في التخلص من الزفارة وطريقة الخل، وعليك مراعاة عدم وضع الخل على لحم الفراخ مباشرةً، أو وضعه عليها لفترة طويلة حتى وإن كان مخففاً بالماء.