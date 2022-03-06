طريقة عمل شوربة السي فود أحلي من المطاعم..السر في قشر الجمبري

شوربة السي فود من ألذ وألذ أنواع الحساء في المطعم الكبير، كثير من الناس يتساءلون عن سر مذاقها الفريد، وسبب اختلافها عن ما يتم إحضاره للمنزل والمطعم، رغم أن المكونات متشابهة للغاية، سر هذا الطعم شيء واحد فقط هو أن قشر الجمبري هو طعم وملمس الحسا ، وبصرف النظر عن كونه لذيذًا ، فهو أيضًا مغذي جدًا ومفيد للعظام والجسم بشكل عام، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفي طريقة تشبه المطاعم لعمل شوربة السي فود بخطوات بسيطة وطرق متنوعة.

مكونات شوربة السي فود

1/4 كيلو فيليه

1/4 كيلو حبار

1/4 كجم محار

1/4 كجم جمبري

2 قطعة كابوريا

شوربة السمك

لتر من الحليب

كوب كريمة طبخ

زبدة

2\1 كوب من الكرفس يكون مفروم بدون أوراق

ملعقة صغيرة مسحوق بصل بودر

ملعقة صغيرة مسحوق ثوم بودر

رشة من جوزة الطيب

ملح

زبدة

مكونات مرقة السمك

نجمع عدد من عظم السمك

عدد من القشر الخاص بالجمبري

بصل مقطعة الي اربع

نختار بصل أخضر ويكون مقطع شرائح

جزر مقطع

2 عود كرفس كبير مع الأوراق

3 فصوص ثوم كاملة

5 من عيدان الكزبرة

5 من عيدان بقدونس

5 حبوب من المستكة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض

6 فصوص من الهيل

6 من ورق اللوري

ملح

زبدة

ماء ساخن

كيفية تحضير شوربة السى فود

نضيف الزبدة إلى إناء الطهي كما نضيف لها المستكة وبعد ذلك نقوم بتسخين المستكة ويتم إذابتها تماما في الزبدة.

في هذه الخطوة سوف نقوم باضافة قشر الجمبري المجفف ونقوم أيضا باضافة عظام السمك، فهذه هي الخطوة الأهم لتحقيق طريقة شبيهة بالمحلات في لصنع حساء المأكولات البحرية.

يقلب الخليط ويضاف البهارات ويقلب.

أضيفي الخضار والأعشاب وحركيها ثم أضيفي الماء الساخن.

غطي المرق واتركيه حتى يغلي وإزالة أي حواف من الوجه.

خففي الحرارة وضعي المرقة على نار متوسطة حتى يتم استخلاص جميع النكهات.

تصفية المخزون وإتاحة الوقت للاستخدام.

جدير بالذكر أن الجمبري وكافة أنواع الأسماك من المأكولات المفيدة للغاية بالنسبة لجسم الانسان وامداده بالعديد من العناصر الغذائية ومنها عنصر الكالسيوم .