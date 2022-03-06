لو محجبة وعايزة افكار ستايلات مناسبة للجامعة ، يبقى موضوعنا النهاردة ليكي ، من خلال السطور الجايه هنشارك معاكم افكار ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة.
افكار ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة:
ستايل الطبقات ، من اكتر الستايلات المناسبة لموسم الشتا ، وهيديكي مساحة واسعة من الاختيار لتنسيق الطبقات ، ممكن تنسقي قميص مع سويتر وسكارف, سويتر مع بالطو او جاكيت, قميص مع كارديجان شتوي, قميص وفيست مع بالطو, مع الجينز, وشوز مناسب ممكن تختاري بوت, سنيكرز.
جربي الستايل التركي ، البسي حاجة مختلفة ، وجربي لبس الحجاب على الطريقة التركية ، بلبس كاب فوق الطرحة ، تقدري تختاري اي ستايل كاب مناسب لشكل وشك.
ماتنسيش الاكسسوارات المكملة للوك بتاعك ، زي السكارف, بروش, كاب ، اهم حاجة تختاري الستايل اللي تبقي مرتاحة فيه ، وما تتردديش تجربي لوك مختلفة وتغيري في مظهرك ، وجربي الاقمشة والالوان المناسبة لشخصيتك.
تعالوا نشوف مع بعض مجموعة افكار ستايلات بالصور تستوحي منها اللوك بتاعك:
تنسيقات شتوية تستوحي منها اللوك بتاعك
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