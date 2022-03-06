لو محجبة وعايزة افكار ستايلات مناسبة للجامعة ، يبقى موضوعنا النهاردة ليكي ، من خلال السطور الجايه هنشارك معاكم افكار ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة.

افكار ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة:

ستايل الطبقات ، من اكتر الستايلات المناسبة لموسم الشتا ، وهيديكي مساحة واسعة من الاختيار لتنسيق الطبقات ، ممكن تنسقي قميص مع سويتر وسكارف, سويتر مع بالطو او جاكيت, قميص مع كارديجان شتوي, قميص وفيست مع بالطو, مع الجينز, وشوز مناسب ممكن تختاري بوت, سنيكرز.

جربي الستايل التركي ، البسي حاجة مختلفة ، وجربي لبس الحجاب على الطريقة التركية ، بلبس كاب فوق الطرحة ، تقدري تختاري اي ستايل كاب مناسب لشكل وشك.

ماتنسيش الاكسسوارات المكملة للوك بتاعك ، زي السكارف, بروش, كاب ، اهم حاجة تختاري الستايل اللي تبقي مرتاحة فيه ، وما تتردديش تجربي لوك مختلفة وتغيري في مظهرك ، وجربي الاقمشة والالوان المناسبة لشخصيتك.

تعالوا نشوف مع بعض مجموعة افكار ستايلات بالصور تستوحي منها اللوك بتاعك:

ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة

تنسيقات شتوية تستوحي منها اللوك بتاعك