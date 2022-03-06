بدون ما يشرب زيت… الشيبسي البيتي المقرمش بملعقة نشا هتعملي شيبسي المصانع الفاخر

بدون ما يشرب زيت… الشيبسي البيتي المقرمش بملعقة نشا تعرفي على كيفية وطريقة عمل الشيبسي في النزل وأفضل من الشيبسي الجاهز وأكثر ضمانًا على الصحة، فالشيبسي هو المقبلات التي نفضلها جميعًا ونقوم بوضعه بجانب الأطعمة كنوع من أنواع السناكس الذي يعطي السفرة مظهر ولذة مميزة، ويقوم الأطفال بشراء الشيبسي باستمرار من الخارج حيث أن بعض الأمهات لا تعرف طريقة تحضيره كالمطاعم أو المحلات ولكن طريقتنا اليوم توضح لك أفضل الوصفات لتحضير الشيبسي بنفس طريقة المحلات وأفضل منها وأكثر أمانًا على صحة أطفالك.

طريقة عمل الشيبسي البيتي المقرمش في المنزل

مكونات عمل البطاطس الشيبسي:-

خمس حبات بطاطس كبيرة الحجم.

ماء مجمد بمقدار لتر وربع.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

خل أبيض.

زيت للقلي.

ملح أبيض.

مقادير البهارات:-

ملعقة كبيرة من البصل البودر ونصف ملعقة من الثوم البودرة.

فلفل أسود مطحون بمقدار نصف ملعقة.

بقدونس جاف وكمون ناعم.

كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

شطة بحسب الحاجة.

ملح طعام.

كيفية تحضير الشيبسي المنزلي:-

قومي بغسل البطاطس جيدًا ثم قطعيها بواسطة قطاعة البطاطس إلى شرائح رفيعة أو بواسطة السكين.

ضعي شرائح البطاطس في وعاء كبير مناسب وأضيفي إليها الماء المثلج ثم أضيفي الخل الأبيض إلى البطاطس بداخل الماء المثلج.

بعد ذلك أضيفي الملح الأبيض والبيكنج باودر إلى البطاطس وقلبيهم جيدًا واتركي البطاطس منقوعة لمدة ساعة كاملة.

جهزي طاسة القلي على النار وأضيفي إليها كمية من زيت القلي وبمجرد أن يسخن الزيت ويقدح قومي بإضافة البطاطس بداخل الطاسة.

قلبي البطاطس حتى يصبح لونها ذهبي لامع ومقرمشة ثم أخرجيها من الطاسة على طبق على منديل ورقي حتى يمتص الزيت الزائد.

أضيفي بهارات الشيبسي إلى البطاطس وابدئي في تقديمها.

كيفية عم شيبسي بالشطة والليمون

ملعقة خل.

شطة.

عصير ليمون.

فلفل أسود مطحون.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

خطوات التحضير:-