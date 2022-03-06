ضاع عمرنا بنرميها.. كنز اغلي من الدهب داخل عصيان البامية فوائد بالجملة للجسم لن تتخيلها

نقدم لكم اليوم أبرز استخدامات البامية لفرد الشعر، فالبامية لا تقتصر أهميتها واستخدامها لتناولها فقط وإنما جعل الله من كل شيء فوائد عظيمة ومتعددة، وهذه الوصفة غير شائعة كثيرًا وجديدة علينا ولكن لها فعالية كبيرة جدًا في فرد الشعر المجعد لما فيها من فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة الشعر، وهذه الطريقة والطرق الطبيعية بشكل عام أفضل بكثير من وسائل فرد الشعر بالكيراتين أو المكواة لأن هذه الوسائل تعطي نتائج وقتية فقط.

أهم استخدامات البامية لفرد الشعر

1. وصفة البامية والجلسرين للشعر

مكونات الطريقة:-

خمس حبات من البامية كبيرة.

ست ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

كمية وفيرة من الجلسرين الطبي.

طريقة تحضير الوصفة:-

قومي بتقطيع البامية إلى قطع صغيرة وانقعيها بداخل قدر به كمية وفيرة من الماء.

ضعي القدر بالبامية على النار حتى يغلي ويتكون لديك جل بامية أخضر اللون.

ارفعي القدر من على النار وصفي الجل من البامية المتبقية واتركيه يبرد قليلًا حتى تبدئي في تحضير الخلطة.

أضيفي زيت جوز الهند إلى جل البامية وقلبي الخليط جيدًا حتى تحصلي على زيت يشبه الجل قليلًا.

اشطفي شعرك أولًا وقسميه ثم وزعي الخليط عليه جيدًا من جميع أجزائه واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك اغسلي شعرك وخلصيه من الخليط تمامًا ومن الأفضل أن تغسليه بالماء الدافئ وبشامبو خالي من السلفات.

اتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع لمدة شهر كامل.

2. وصفة البامية والليمون لترطيب الشعر

مكونات الطريقة:-

ست حبات من البامية الطبيعية.

عصير ليمون.

ماء فاتر.

طريقة تحضير الخليط:-