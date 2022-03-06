“صينية البطاطس زي زمان”.. أجمل والذ صينية البطاطس باللحمة وبخطوات سهلة ومذاق رائع

هناك بعض الأكلات المصرية التي يحتفظ بها جميع البيوت المصرية مهما مرت السنين، ومن أهم هذه الاكلات صينية البطاطس باللحمة التي يحبها الكثير ويقوم بالتجمع عند تناولها جميع أفراد الأسرة، ولذلك قد جئنا لكم بتقديم طريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة اللذيذة، والتي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على التفاصيل.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة

صينية البطاطس من أهم الأكلات التي يمكن لكل ربة منزل التنوع في تقديمها بأشكال مختلفة، ولكنها تتميز إذا تم تحضيرها باللحمة لذلك هي ما سوف نتعرف عليها وطريقة تحضيرها هي كالاتي:

المكونات المطلوبة

خمس حبات كبار من البطاطس.

خمس حبات من الطماطم.

أربع ملاعق من معجون الصلصة الجاهزة.

كوبين من شوربة اللحمة.

بصلة مقطعة شرائح.

كيلو من اللحم المقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الحبهان.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

قرنان من الفلفل الحار.

طريقة التحضير