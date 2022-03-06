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عمر شويل - جدة "صينية البطاطس زي زمان".. أجمل والذ صينية البطاطس باللحمة وبخطوات سهلة ومذاق رائع - ثقفني
هناك بعض الأكلات المصرية التي يحتفظ بها جميع البيوت المصرية مهما مرت السنين، ومن أهم هذه الاكلات صينية البطاطس باللحمة التي يحبها الكثير ويقوم بالتجمع عند تناولها جميع أفراد الأسرة، ولذلك قد جئنا لكم بتقديم طريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة اللذيذة، والتي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على التفاصيل.
طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة
صينية البطاطس من أهم الأكلات التي يمكن لكل ربة منزل التنوع في تقديمها بأشكال مختلفة، ولكنها تتميز إذا تم تحضيرها باللحمة لذلك هي ما سوف نتعرف عليها وطريقة تحضيرها هي كالاتي:
المكونات المطلوبة
- خمس حبات كبار من البطاطس.
- خمس حبات من الطماطم.
- أربع ملاعق من معجون الصلصة الجاهزة.
- كوبين من شوربة اللحمة.
- بصلة مقطعة شرائح.
- كيلو من اللحم المقطع مكعبات.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من الحبهان.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- قرنان من الفلفل الحار.
طريقة التحضير
- قومي بغسل اللحم جيدًا ثم قومي بإحضار وعاء به ماء.
- ارفعي الوعاء على النار حتى يتم الغليان.
- قومي بإضافة اللحمة داخل هذا الوعاء، واتركيها حتى تنضج.
- اضيفي اليها رشة ملح ورشة فلفل اسود.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- اضيفي بداخلها البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها شرائح سميكة.
- أضيفي بعد ذلك إليها الثوم والبصل المقطع شرائح، ثم أضيفي الفلفل المقطع شرائح صغيرة أيضًا.
- قومي بتقطيع الطماطم قطع صغيرة وإضافتها أيضًا.
- اخلطي كل هذه المكونات مع بعضها البعض في الصينية جيدًا.
- اضيفي بعد ذلك إلى الصينية الملح، والفلفل الاسود، والحبهان.
- أعيدي الخلط لكل المكونات مرة أخرى لتمتزج مع البهارات.
- يمكنك بعد ذلك إذابة معجون الصلصة في مقدار كوبين من شوربة. اللحمة التي تم تجهيزها.
- اضيفي الشوربة إلى المكونات الموجودة في الصينية.
- قومي بوضع قطع اللحم على الوجه بعد ذلك.
- ادخلي الصينية في الفرن في الرف الاوسط.
- واتركي البطاطس حتى تنضج تمامًا ويتغير لون الصينية وتحمر.
- يمكنك إخراجها ويتم تقديمها في أطباق ساخنة.
- ويتم تناول هذه الأكلة مع الأرز بالشعرية اللذيذة بألف هنا وشفا.