نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل بطاطس ماكدونالدز الشهيرة بدون تكاليف في المنزل وبكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس المقلية علي علي طريقة ماكدونالدز الشهيرة، كما يعرف الجميع فأن البطاطس من الوجبات اللذيذة المرغوب بها عند الجميع سواء كان الكبار أو الأطفال، فالكثير منا يحب البطاطس وخاصة بطاطس ماكدونالدز الشهيرة فهي مميزه وشهية ولها طعم أكثر من رائع، كما أن البطاطس لها فوائد صحية عديدة فهي تمد الجسم بالبروتينات المهمة وكثير من الفوائد الأخري، وسوف نتعرف في هذا المقال علي أفضل وأسهل طريقة لعمل بطاطس ماكدونالدز الشهيرة وبدون تكاليف وفي المنزل وبكل سهولة.

بطاطس ماكدونالدز الشهيرة بطريقة منزلية

المكونات

عدد نصف كيلو بطاطس.

عدد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

عدد ملعقة صغيرة ملح.

عدد 2 ملاعق كبيرة من النشا.

عدد ربع كوب صغير من الخل.

البهارات حسب الرغبة.

زيت نباتي.

كاتشب ومايونيز حسب الرغبة.

كيفية تحضير بطاطس ماكدونالدز الشهيرة

يتم تقشير البطاطس ثم توضع في إناء وتغسل بالماء جيدا. تنقع في كمية مناسبة من الماء مع إضافة ربع كوب الخل الأبيض ويتم تركها لمدة 15 دقيقة في الماء والخل. تصفية البطاطس المنقوعة في مصفاه بعد مدة النقع جيدا. عمل خلطة البطاطس اللذيذة وهي: نضع عدد 2 ملعقة من النشا، مع ملعقة البيكنج بودر، مع بعض الملح، ونخلط المكونات جيدا. وضع الخليط علي البطاطس ويقلب داخل المصفاة. إحضار طاسة للقلي ونضع بها الزيت وتوضع على النار. تسخين الزيت ومن ثم نضع أصابع البطاطس ويتم تقليبها جيدا حتي تصبح بالون الذهبي الرائع. أخيرا تقدم البطاطس ساخنه مع الكاتشب والمايونيز اللذيذة.

وصفات متنوعة لتحضير البطاطس المحمرة الشهية

كما نعلم أن البطاطس من أكثر الوجبات التي لا يختلف عليها أحد فالكل يعشق تناول البطاطس لذلك سوف نعرض بكم وصفات مميزة ومختلفة لتحضير البطاطس المحمرة في المنزل.

وصفة البطاطس المحمرة بالجبن الشيدر

يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع حسب الحجم المرغوب. وضعها في زيت مغلي ويتم قليها. يتم إخراجها ووضعها على طبقة من المناديل ليتم شرب الزيت الزائد. يتم وضعها في طبق ثم وضع شرائح الجبنة الشيدر فوقها وتوضع في الميكرويف لمدة نصف دقيقة على الأكثر ويتم تقديمها والاستمتاع بالطعم الرائع.

البطاطس المسلوقة بالزبد

وصفات بطاطس سهلة للغداء والعشاء البطاطس تختلف وصفات البطاطس حسب طريقة صنعها أو هرسها أو سلقها أو قليها أو خبزها لذلك لدينا المئات من وصفات البطاطس السهلة سنقدم لك في السطور القادمة طريقة البطاطس المسلوقة بالزبد.

المكونات : نصف كيلو بطاطس صغيرة، 4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة، فصين من الثوم، ورق لورا، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح، شبت للتزيين.

كيف التحضير