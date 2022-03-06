نحت البطن.. مكون جبار من مطبخك لشد الترهلات والجناب والاراداف بطريقة طبيعية اسرع خلطة تخسيس في 3 ايام هتحسي بالفرق

نحت البطن.. مكون جبار من مطبخك لشد الترهلات ، فهذه الوصفة من الوصفات المميزة والتي لها فعالية كبيرة في خفض الوزن الزائد، أحيانًا هناك بعض الأشخاص التي لا تقدر على المواظبة على اتباع حمية غذائية أو ريجيم قاسي، فعاليتها كبيرة لهذه المشكلة ولن تجعلك تبذل الكثير من الجهد للحصول على وزن مناسب، تابعي معنا مقالنا اليوم واقرأي سطوره جيدًا حتى تحصلي على وزن مثالي وخالي من أي ترهلات ودهون زائدة.

نحت البطن.. مكون جبار من مطبخك لشد الترهلات والجناب والاراداف

مكونات الطريقة:-

أربع ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

كوب كبير من الماء الدافئ.

طريقة تحضير الوصفة:-

قومي بوضع القهوة في وعاء مناسب وأضيفي إليه كمية من الماء الدافئ وقلبيه جيدًا حتى يصبح الخليط عبارة عن عجينة متماسكة تمامًا.

ثم قومي بوضع العجينة التي قمتي بتحضيرها على المنطقة التي تريدين خفض الدهون من عليها مثل منطقة الكرش والأرداف الزائدة.

الزائدة. ثم بعد ذلك بتدليك المنطقة بالخليط عشر دقائق في اتجاه معينة وعشر دقائق في اتجاه آخر عكسي واتركيه يجف قليلًا.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة جيدًا بعد ذلك بالماء الفاتر.

وكرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تجدي أن الدهون قد تمت إزالتها تمامًا.

طريقة وصفة قشور القهوة والكمون للتخسيس

المكونات:-

ست ملاعق كبيرة من قشور القهوة.

وعاء كبير به كمية وفيرة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الكمون المطحون.

ملعقة ميرامية.

نصف ملعقة كبيرة من البابونج.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط المكونات السابقة في وعاء مناسب وقلبيه جيدًا حتى يصبح متجانس تمامًا ثم ضعي الوعاء على النار حتى يغلي.

بعد أن يغلي قومي برفعه من على النار يبرد قليلًا واتبعي هذه الوصفة ثلاث مرات بعد كل وجبة يوميًا.

3. قشر القهوة والزنجبيل لخفض الوزن الزائد

المكونات:-

أربع ملاعق كبيرة من قشور القهوة.

ملعقتان صغيرتان من الميرامية.

ملعقة زنجبيل صغيرة.

كمية وفيرة من الماء الدافئ.

خطوات التحضير:-