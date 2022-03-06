اصنعي بنفسك الكيكة الأسفنجية في البيت بخطوات ومكونات سهلة وبسيطة 

الكيكة الأسفنجية تعد من أشهر الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم اللذيذ والمميز وهي تعتبر وجبة إفطار وعشاء خفيفة مع كوب من اللبن الدافئ أو الشاي؛ فهذا النوع من الكيك كثيرا ما تبحث عنه ربات البيوت لعمله في المنزل، وذلك لأنه يشبه التي تباع في المحلات لكي تضمن سلامة أسرتها وجودة المكونات، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الكيكة الأسفنجية بكل سهولة ويسر.

الكيكة الأسفنجية

من خلال المكونات التالية نقدم لكم أفضل نوع من أنواع الكيك؛ حيث أنها خفيفة وهشة ومن خلالها يمكنك عمل ألذ التورتات، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب وربع من اللبن الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف كوب من السكر الأبيض.

ثلاث بيضات.

4/3 كوب من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على الكيكة الاسفنجية اللذيذة، والخطوات كما يلي:

يتم تشغيل الفرن أولا قبل القيام بالوصفة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا مع رشة ملح.

ومن ثم نحضر وعاء آخر ونضع به البيض مع السكر مع الفانيليا، وبواسطة المضرب الكهربائي يتم الخفق جيدا إلى أن نحصل على قوام كريمي.

نضع الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع الحليب والدقيق تدريجيا، وذلك حتى لا تتكتل المكونات ويصبح قوام الكيك مناسب.

يتم إحضار صينية نقوم بدهانها بالزبدة ورشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة.

ندخل الصينية الفرن الذي تم تشغيلها مسبقا لمدة نصف ساعة.

نخرج الصينية من الفرن بعد انتهاء الوقت المحدد، وذلك مع الحرص من عدم فتحها حتى لا تهبط.

أسرار نجاح الكيكة الأسفنجية

لكي نحصل على كيكة هشة وخفيفة ومرتفعة يجب علينا إتباع النقاط التالية: