بدون ما يسود.. الفول المدمس بالطريقة السريه للمطاعم وعربات الفول حضريه في سحور رمضان

الفول المدمس واحد من الأكلات التي يتم تناولها بكثرة في شهر رمضان المبارك على وجبة السحور، وقد يتميز بأنه من الأكلات الشعبية المنتشرة في جمهورية مصر العربية بالتحديد، وهو من الوجبات الأساسية التي يتم تناولها، ولهذا فقد نقوم بتوضيح الطريقة الخاصة بتحضير الفول المدمس بتكلفة بسيطة للغاية في المنزل، وهذا من خلال بعض المكونات الأساسية التي تساعد في تحضيره بالإضافة إلى المذاق المميز الذي يتمتع به الشخص حينما يأكل الفول المدمس الموضوع عليه البهارات المناسبة.

الفول المدمس بالطريقة السريه للمطاعم

يتم تحضير الفول المدمس من خلال تحضير نصف كيلو من الفول وملعقة كركم وملعقة عدس وحبة واحدة من الطماطم.

ومن ثم تحضير واحدة من البصل وحبة واحدة من الجزر المبشور، ونصف واحدة من الليمون

يتم أولا نقع الفول في كمية من الماء لمدة يوم كامل قبل أن يتم طهيه، ومن ثم يتم تصفية الفول من هذا الماء.

ويوضع العدس معه وبشر البصل وبشر الجزر وعصير الليمون ويترك على النار حتى تغلي المكونات على نار متوسطة.

ومن ثم يتم إضافة كمية من الماء في حالة احتياج الفول إلى هذا وبعد أن ينضج تماما يتم هرسه.

ووضع ملعقة من الطحينة وملعقة من الصلصة والزبدة عليه ويقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم تناول الفول بجانب المخلل.

من الممكن إضافة الثوم إلى هذا الخليط أثناء طهيه حتى يتم الحصول على مذاق مميز.

مكونات تحضير الفول المدمس المصري