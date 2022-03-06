مش هتكلفك كتير.. الجبنة الشيدر حضريها في البيت بأكبر كمية وأقل مكونات بنفس طعم الجاهزة

الجبنة الشيدر واحدة من أنواع الجبن التي تستخدم في تحضير الوجبات المميزة التي يحبها الأطفال، فقد تتميز هذه النوع من الجبنة بأنها غنية بالعناصر التي تفيد الجسم ومفيد جدا لصحة الأطفال، فبدلا من أن تقومي بشرائها من المتاجر المخصصة ببيعها قومي بتحضيرها في المنزل بمجموعة من المكونات البسيطة الموجودة في المنزل بطعم جميل ورائع للغاية وآمنة على صحة الأطفال أيضا.

مكونات تحضير الجبنة الشيدر

يمكنك استخدام كمية من مثلثات الجبن المتوفرة في أي سوبر ماركت.

تحضير كوب إلا ربع من الزيت.

كمية من النشا بمقدار أربع أكواب.

رشة ملح

كوب عصير ليمون.

كوب ماء.

أربعة من صفار البيض.

كوب ماء معلي.

كوب حليب.

طريقة تحضير الجبن الشيدر في المنزل

قومي بخلط الماء مع الزيت باستخدام مضرب كهربائي حتى تتجانس المكونات تماما لمدة خمس دقائق على الأقل.

في هذه الخطوة تتمكنين من الحصول على خليط أبيض اللون ويمكنك إضافة واحدة من صفار البيض ووضعه على الخليط.

يتم ضرب المكونات جيدا حتى تصبح متجانسة ومن ثم يتم إضافة الليمون والملح عليها.

ويتم إضافة النشا بعد ذلك وتضاف الحليب البودر وتقلب المكونات حتى تتجانس تماما.

وبعدها تضاف الجبن المثلثات وتضرب في الخلاط ومن ثم يوضع الماء الساخن عليها وتترك ساعة إلا ربع على النار.

وتترك حتى تبرد ويتم وضعها في علبة التخزين وتوضع في الثلاجة حتى تستخدم بعد ذلك.

سر نجاح طريقة تحضير الجبن الشيدر