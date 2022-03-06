استخدامته رهيبة.. اسباب ستجعلك تستخدمي خليط الفازلين كل ليلة والسبب معجزة لم يخبركم بها أحد

الفازلين واحد من كريمات الترطيب الخالية من المواد الضارة التي يمكن استخدامها بدون أي آثار جانبية تقع على الشخص المستخدم له، وهو مصنوع من مادة يتم تقطيرها والتخلص من التهوية وتتعرض إلى الترشيح من أجل الحصول على المحلول المميز في النهاية، وقد يتميز هذا المحلول المرشح بأنه يقضي على الجلد الجاف ويعمل على منح الجلد الرطوبة التي يحتاجها ويمنحه الانتعاش المطلوب، وقد يتم استخدامه بمجموعة من الحيل التي تساعد في ترطيب البشرة والشعر وحمايتهم من المشاكل التي تتعرض لها.

الفازلين والملح لترطيب البشرة

يتم استخدام الملح المخلوط مع الفازلين من أجل الحصول على بشرة رطبة وخالية من الجفاف الموجود فيها,.

وهذا من خلال خلط ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الملح وتقلب المكونات جيدة ومن ثم وضعه على البشرة.

فهو يساعد في تقشير البشرة ويعمل على التخلص من الطبقات الجافة الموجودة فيها.

الفازلين للتخلص من تشققات الشفاه

يساعد الفازلين في القضاء على مشكلة تشقق الشفاه والجلد الميت الموجود فيها.

بالإضافة إلى أنه يعالج الجروح ويعمل على شفائها ويجعل الشفاه أكثر نعومة وجمال من ما سبق,

كما أن هذه الوصفة تمنح الشفاه اللمعان الطبيعي الذي تحتاجه.

الفازلين لتقشير القدمين

يمكن الاستفادة من الفالين في التخلص من الجلد الميت الموجود في القدمين، وهذا من خلال وضعه مع الملح على القدمين وتدليكها جيدا.

وينصح بالاستمرار على هذه الوصفة حتى تتمكن من الحصول على قدم خالية من الجفاف ومرطبة أطول وقت ممكن.

مع ضرورة ارتداء شراب في القدمين حتى تحصل على نتيجة مرضية وتتخلص من الجلد الميت.

الفازلين للتخلص من انتفاخات العين