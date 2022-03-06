ماسك الفازلين والملح ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تقشير الوجه والجسم، ويمكن إضافة العسل للتخلص من التجاعيد، ويعمل أيضاً على توحيد لون البشرة والتخلص من الجلد الميت، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت من الجسم والبشرة، ويتكون هذا الماسك من مكونات متوفرة في كل منزل وغير مكلفة، ويعتبر الفازلين مفيدة جداً للبشرة حيث أنه يعمل على إعادة النضارة والحيوية للبشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل ماسك الفازلين والملح الرهيب لتقشير البشرة والجسم وإزالة التجاعيد بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل ماسك الفازلين والملح

يتكون ماسك الفازلين والملح الرهيب من بعض المكونات التي تعمل على تقشير البشرة والجسم وهي كالآتي:-

نصف كوب من الملح.

قطرات من زيت اللافندر او الليمون.

نصف كوب من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الفازلين والملح الرهيب لتقشير البشرة والجسم وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به الفازلين والملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك الزيت ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. توزع الماسك على البشرة والجسم جيداً ثم يفرك بحركات دائرية بلطف. ثم نترك الماسك لمدة عشر دقائق ثم نغسله بالماء الدافئ جيداً ويجفف. نقوم بعد ذلك بوضع مرطب للبشرة والجسم مناسب ويمكن استخدامه مرة في الأسبوع.

مقادير عمل كريم الفازلين والعسل

يتكون كريم الفازلين والعسل من بعض المكونات التي تعمل على التخلص من التجاعيد وهي كالتالي:-

2 ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة من الملح.

بياض بيض.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الاعداد

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل كريم الفازلين والعسل وهي كالتالي:-