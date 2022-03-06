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عمر شويل - جدة مقرمش ولذيذ يا شيبسي..هقولك على سر عمل بطاطس الشيبسي في البيت بأطعم مختلفة ومقرمش زي الجاهز بالظبظ - ثقفني
عمل بطاطس الشيبسي في البيت بأطعم مختلفة، تعد بطاطس الشيبسي المقرمشة من أهم أطباق التسالي المفضلة لدى الجميع كبارا وصغارا خاصة في أوقات التجمعات والسهرات والكثير يذهبون لشراء الشيبسي من الخارج للحصول عليه بالشكل المرغوب حيث المقرمشة الممتعة والطعم الرائع، وتبحث معظم السيدات عن طريقة إعداده بالمنزل مثل الجاهز للحفاظ على الصحة من المواد الحافظة ومكسبات الطعم وإليك طريقة إعداد شيبسى البطاطس المقرمش بطريقة بسيطة ونتيجة رائعة.
عمل بطاطس الشيبسي في البيت بأطعم مختلفة
قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل بطاطس الشيبسي في البيت بطريقة صحيه وأمنه على الأطفال
مكونات عمل بطاطس الشيبسي المقرمش
- كيلو ونصف من حبات بطاطس الشيبسي.
- كمية من الماء المثلج.
- ملعقة ونصف بيكنج بودر.
- كوب ونصف من الخل الأبيض.
- ملح حسب الرغبة والذوق.
- ملعقة من البابريكا.
- وملعقة ونصف من مسحوق البصل البودر.
- ملعقة ونصف من الثوم البودر.
- ¾ ملعقة كمون ناعم.
- ½ ملعقة فلفل أسود ناعم.
- ¼ ملعقة كزبرة مطحونة.
- كمية غزيرة من زيت القلي.
خطوات تحضير بطاطس الشيبسي
- نبدأ بتقشير حبات البطاطس ووضعها داخل وعاء مناسب ونقوم بغسلها جيدا بالماء.
- تقطيع حبات البطاطس إلى شرائح الشيبسي ناعمة أو تقطيعها إلى شرائح بطاطس الشيبسي المضلع باستخدام السكين الخاصة بذلك.
- نشطف شرائح الشيبسي للتخلص من أي مادة نشوية موجودة عليها.
- نحضر كمية الماء المثلج ونضع بها الملح والبيكنج بودر والخل الأبيض ونقلب الجميع حتى تمام ذوبان هذه المكونات داخل الماء.
- يضاف خليط الماء المثلج إلى وعاء شرائح البطاطس الشيبسي بحيث يغطى سطحها ونتركها لمدة ساعتين.
- ثم نضعها داخل مصفاة حتى تتصفي جيدا.
- نحضر طبق صغير ونضع به جميع التوابل ونخلطها معا جيدا ونتركها جانبا حتى نقوم بتحمير الشيبسي.
- وضع مقلاة عميقة على النار ويضاف بها الكمية الغزيرة من الزيت ونتركه حتى يسخن جيدا.
- نضع شرائح البطاطس الشيبسي المقطعة داخل مقلاة الزيت تدريجيا مع الحرص على عدم وضع كمية كبيرة منها دفعة واحدة.
- نقلب الكمية الموضوعة بالزيت لمدة دقيقتين حتى تمام النضج والوصول إلى المرقشة المطلوبة ثم نخرجها على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- ثم نرش عليها كمية من خليط التوابل المجهز فور خروجها من الزيت وإحضار أطعم مختلفة الدجاج والطماطم وغيره من النكهات.
- نضع كمية أخرى من شرائح البطاطس للتحمير بنفس الطريقة وهكذا حتى الانتهاء من الكمية.
- نضع شرائح الشيبسي اللذيذة والمقرمشة داخل طبق تقديم مناسب وتقدم للأطفال أو الكبار بألف هنا.