مقرمش ولذيذ يا شيبسي..هقولك على سر عمل بطاطس الشيبسي في البيت بأطعم مختلفة ومقرمش زي الجاهز بالظبظ

عمل بطاطس الشيبسي في البيت بأطعم مختلفة، تعد بطاطس الشيبسي المقرمشة من أهم أطباق التسالي المفضلة لدى الجميع كبارا وصغارا خاصة في أوقات التجمعات والسهرات والكثير يذهبون لشراء الشيبسي من الخارج للحصول عليه بالشكل المرغوب حيث المقرمشة الممتعة والطعم الرائع، وتبحث معظم السيدات عن طريقة إعداده بالمنزل مثل الجاهز للحفاظ على الصحة من المواد الحافظة ومكسبات الطعم وإليك طريقة إعداد شيبسى البطاطس المقرمش بطريقة بسيطة ونتيجة رائعة.

عمل بطاطس الشيبسي في البيت بأطعم مختلفة

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل بطاطس الشيبسي في البيت بطريقة صحيه وأمنه على الأطفال

مكونات عمل بطاطس الشيبسي المقرمش

كيلو ونصف من حبات بطاطس الشيبسي.

كمية من الماء المثلج.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

كوب ونصف من الخل الأبيض.

ملح حسب الرغبة والذوق.

ملعقة من البابريكا.

وملعقة ونصف من مسحوق البصل البودر.

ملعقة ونصف من الثوم البودر.

¾ ملعقة كمون ناعم.

½ ملعقة فلفل أسود ناعم.

¼ ملعقة كزبرة مطحونة.

كمية غزيرة من زيت القلي.

خطوات تحضير بطاطس الشيبسي