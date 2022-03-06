ليدين ساحرتين.. كريم لبان الذكر لتجاعيد اليدين وشد الجلد لا يفوتك لنتيجة فورية ومبهرة

كريم لبان الذكر لتجاعيد اليدين له فاعلية كبيرة ويتم استخدامه من قبل الكثير من السيدات الذين تقدموا في السن وأصبحوا يعانون من وجود التجاعيد، وأصبحت مشكلة تؤرقهم بشكل كبير لأنها تظهرهم بشكل أكبر من عمرهم الحقيقي، لكن مع الاستمرار على استخدام هذا الكريم يحققون النتائج المطلوبة في التخلص من التجاعيد وذلك ما سوف نتعرف عليه في المقال.

كريم لبان الذكر لتجاعيد اليدين

يمكن تحضير كريم لبان الدكر ببعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وببعض الخطوات السهلة أيضًا، ويتم الحصول على كريم كولاجين طبيعي ذو نتائج رائعة في فترة زمنية قصيرة، وذلك كالآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

وملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

10 قطرات من زيت لبان الدكر.

وعدد 10 قطرات من زيت المر.

5 قطرات من زيت الصندل.

إزالة تجاعيد اليدين نهائيا

أولا نحضر إناء صغير ونضع فيه زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو وشمع العسل ونضعهم في حمام مائي، حتى يتحول القوام إلى سائل.

بعد ذلك يتم وضع زيت لبان الدكر وزيت الصندل وزيت المر عليه، ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم إحضار علبة زجاجية نظيفة وجافة ويتم وضع جميع المكونات بها.

بعد ذلك تترك المكونات في الثلاجة حتى يتغير قوامها مرة أخرى ويصبح متماسك قليلًا.

ثم يتم وضع الكريم على اليدين بالكامل، ويتم توزيعها على المناطق التي يوجد بها التجاعيد.

بعد ذلك يتم استخدام الكريم في الليل قبل النوم مباشرة لكي يترك على اليدين أطول فترة ممكنة.

ثم يتم غسلها في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة بالماء الفاتر والغسول المعتاد.

للحصول على أفضل النتائج في شد تجاعيد اليدين لابد من استخدام هذه الوصفة بشكل يومي.

لتحقيق النتائج المطلوبة لا بد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة وبعد أول شهر من الاستخدام سوف تحصلين على نتائج مرضية.

في نهاية مقال كريم لبان الذكر لتجاعيد اليدين تحدثنا عن بعض المكونات التي يمكن من خلال إضافتها على بعضها يتم الحصول على خليط مبهر في القضاء على تجاعيد اليدين القديمة ويحقق نتائج فعلية في التخلص منها، ويصبح شكل اليدين أصغر من العمر الحقيقي.