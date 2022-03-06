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عمر شويل - جدة مش هيشرب زيت تاني..سر عمل الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب ولا نقطة زيت صحي ومفيد للجسم - ثقفني
عمل الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب ولا نقطة زيت، يعتبر الباذنجان من الأكلات الشعبية التي يفضلها جميع الأشخاص وغني بالعناصر الغذائية المفيدة لبناء الجسم وعلاج جميع مشاكل المناعة الذاتية فهو يزيد من مناعة الجسم لاحتوائه على كمية مناسبة من الحديد و الفيتامينات الغذائية.
الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب ولا نقطة زيت
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفه لعمل الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب زيت
مقادير عمل الباذنجان المقرمش
- كيلو باذنجان.
- ملعقتين ملح.
- كوبين من الماء المغلي.
طريقة تحضير الباذنجان المقرمش
- قطعي الباذنجان إلى شرائح ذات حجم مناسب و انقليها إلى وعاء عميق بداخله كمية مناسبة من الماء المغلي.
- قومي بسلق الباذنجان لمدة دقيقة واحدة فقط ثم انقليه إلى مصفاة وانثري فوق الملح وباقي التوابل ونقلبهم مع بعضهم البعض.
- احضري صينية فرن وضعي بها ورق زبدة لمنع التصاق الباذنجان الصينية وقومي برص شرائح الباذنجان وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة تصل إلى 180 درجة.
- وبعد أن يتم اكتساب اللون الذهبي اللامع للباذنجان انقليه داخل أطباق تقديم.
طريقة عمل بارميزان الباذنجان المقلي
طريقة اخري لعمل الباذنجان بدون ما يشرب زيت
مقادير عمل بارميزان الباذنجان
- كيلو ونصف باذنجان.
- رشه ملح.
- ملعقتين زيت زيتون.
- ملعقة ثوم.
- ملعقتين صلصة.
- كوبين من الماء.
- رشه سكر.
- نصف ملعقة زعتر.
- شرائح جبنه موزاريلا.
- شرائح جبنه بارميزان.
- نصف كوب فتات خبز.
طريقة تحضير بارميزان الباذنجان
- قشري الباذنجان وقطعيه بطريقة متساوية وضعي فوقه رشه ملح مع التقليب المستمر حتى يذوب به الملح ثم تترك لفترة.
- قومي بتسخين مقلاة بها كمية بسيطة من زيت الزيتون الصحي على نار هادئة، وبمجرد التأكد من سخونة الزيت يتم وضع الثوم به حتى يتم تشويح المكونات ونسكب فوقه جميع مكونات الوصفة بالتدريج.
- وتترك الوصفة على النار حتى تطهى جيداً داخل إناء آخر نضع قطرات من الزيت لقلي الباذنجان داخله ونقلبه برفق حتى يمتلك لون ذهبي ويتم إخراجه على ورق مطبخ لامتصاص أي زيوت زائدة به.
- وتوضع كمية خلطة الباذنجان داخل صينية فرن وفوقها صف من الباذنجان المقلي ثم تغطى مرة أخرى بالخلطة وشرائح الباذنجان فوقها ثم في نهاية الصينية ننشر شرائح الجبنة على وجه الصينية لاكتساب طعم ورائحة لذيذة.
- يتم إدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تطهى ويتحول لون الجبنة إلى اللون الذهبي فيتم استخراجها من الفرن وتقطيع الصينية إلى قطع ذات حجم مناسب وتقديمها في أطباق خاصة بالتقديم.