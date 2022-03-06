مش هيشرب زيت تاني..سر عمل الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب ولا نقطة زيت صحي ومفيد للجسم

عمل الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب ولا نقطة زيت، يعتبر الباذنجان من الأكلات الشعبية التي يفضلها جميع الأشخاص وغني بالعناصر الغذائية المفيدة لبناء الجسم وعلاج جميع مشاكل المناعة الذاتية فهو يزيد من مناعة الجسم لاحتوائه على كمية مناسبة من الحديد و الفيتامينات الغذائية.

الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب ولا نقطة زيت

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفه لعمل الباذنجان المقرمش بدون ما يشرب زيت

مقادير عمل الباذنجان المقرمش

كيلو باذنجان.

ملعقتين ملح.

كوبين من الماء المغلي.

طريقة تحضير الباذنجان المقرمش

قطعي الباذنجان إلى شرائح ذات حجم مناسب و انقليها إلى وعاء عميق بداخله كمية مناسبة من الماء المغلي.

قومي بسلق الباذنجان لمدة دقيقة واحدة فقط ثم انقليه إلى مصفاة وانثري فوق الملح وباقي التوابل ونقلبهم مع بعضهم البعض.

احضري صينية فرن وضعي بها ورق زبدة لمنع التصاق الباذنجان الصينية وقومي برص شرائح الباذنجان وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة تصل إلى 180 درجة.

وبعد أن يتم اكتساب اللون الذهبي اللامع للباذنجان انقليه داخل أطباق تقديم.

طريقة عمل بارميزان الباذنجان المقلي

طريقة اخري لعمل الباذنجان بدون ما يشرب زيت

مقادير عمل بارميزان الباذنجان

كيلو ونصف باذنجان.

رشه ملح.

ملعقتين زيت زيتون.

ملعقة ثوم.

ملعقتين صلصة.

كوبين من الماء.

رشه سكر.

نصف ملعقة زعتر.

شرائح جبنه موزاريلا.

شرائح جبنه بارميزان.

نصف كوب فتات خبز.

طريقة تحضير بارميزان الباذنجان