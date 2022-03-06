مربي البرتقال بكل أسرارها مع خبرة السنين مفيش ألذ ولا أروع من كده الحقي قومي اعمليها

مربي البرتقال من افضل انواع المربي التي يحبها الاطفال بشكل كبير ولها العديد من الفوائد للجسم, ومع دخول المدارس يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة صحيحة لتحضيرها وذلك لاستخدامها في عمل وجبات للاطفال وللافطار وذلك للاستغناء عن شراؤها من المحلات بمبالغ كبيرة, ودائما ما يتعرض السيدات لمشكلة عند تحضير المربي وهي ان تحتوي على تكتلات وذلك بسبب طريقة التحصير الغير صحيحة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تجهيز مربي البرتقال بسهولة في البيت.

مقادير تجهيز مربي البرتقال في البيت

كيلو من البرتقال.

كيلو سكر ابيض.

ربع كوب عصير ليمون.

الطريقة الصحيحة لتحضير مربي البرتقال في البيت

يتم غسل البرتقال جيدا وتقشيره وتقطيعه اربع اجزاء.

يجب التخلص من البذور الموجود لانها تعطي طعم مرارة للمربي.

توضع قطع البرتقال في حلة على النار ويوضع عليها مقدار السكر ويقلب جيدا.

يتم تقليب الخليط جيدا حتى يذوب السكر ويترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التقليب المستمر.

يضاف اخيرا ربع كوب عصير الليمون ويقلب جيدا مع الخليط حتى يتجانس.

يترك الخليط حتى يبرد تماما وبعد ذلك يتم تعبئة المربي في علب نظيفة ومحكمة الغلق, وحفظها في الثلاجة.

ما هي أهم فوائد مربي البرتقال للجسم

تحتوي مربي البرتقال على نسبة من السعرات المنخفضة وبالتالي فيمكن تناولها من قبل الاشخاص الذين يتبعون نظام غذائي منخفض السعرات, ومن الشائع ان المربي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وهو من العناصر التي تسبب العديد من الاضرار للجسم عند زيادة نسبته عن المعدل الطبيعي ولكن ما يميز مربي البرتقال ان محتواها من السكر غير عالي وبالتالي فهي اكثر ملائمة للجسم, وتحتوي على نسبة ليست بقليلة من فيتامين سي وهو من الفيتامنيات التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي والتخلص من العدوي بسهولة, كما ان المربي غنية بالعديد من العناصر التي تغذي الجسم وتكسبه طاقة وتنشط الدم في الجسم لتغذية كل الاعضاء, ولكن لاينصح الاكثار منها لانها تحتوي على نسبة من السكر