تناوله مرة واحدة يطرد 10 كيلو من الفضلات الكريهة كالاحجار وامساك السنين سيختفي وتخفف بطنك بشكل كبير

تناوله مره واحده يطرد 10 كيلو من الفضلات الكريهة

تراكم الفضلات في القولون من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، ويبحث الكثير عن طريقة للتخلص من هذه الفضلات طبيعية وتكون بديلة للأدوية التي لها العديد من الأضرار في الجسم، وهناك العديد من المشروبات التي يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة وخاصة لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي والاختبارات وعسر الهضم و الامساك، وخلال هذا المقال سنوضح طريقة التخلص من فضلات القولون والسموم المتراكمة به عن طريق مشروب طبيعي فعال لا يسبب اي آثار جانبية للجسم.

طريقة عمل مشروب طبيعي يخلص الجسم من الفضلات الكريهة

مشروب التفاح من افضل المشروبات التي يمكن استخدامها لإزالة فضلات القولون المتراكمة مهما كانت كميتها ويحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من الألياف وهي من المواد التي تساعد في تنشيط حركة القولون وتحفز التخلص من الفضلات والسموم الموجودة به، ويساعد في تحسين عملية الهضم ويحتوي المشروب على مواد تغذي الجسم ايضا وتعالج الإمساك وتمتع الغازات التي تسبب انتفاخات البطن ويمكن تحضير المشروب كالتالي:-

يتم وضع ثمرة من التفاح في الخلاط ويضاف عليها ربع كوب من الماء.

يضاف على التفاح معلقة عسل أبيض ويخلي حتى يتكون عصير ويتم تصفيه العصير.

يضاف على عصير التفاح معلقة من الشمر ومعلقة من الكمون ومعلقة من القرنفل ويضاف ربع كوب ماء.

يوضع الخليط على النار حتى يغلي خمس دقائق وبعد ذلك يتم ترك الخليط يغلي ويتم تناوله مرتين في اليوم.

اهم العادات التي تقلل من خطر التعرض للانتفاخ وتراكم الفضلات والسموم في القولون

تناول الاطعمة التي تحتوي على الياف عالية فهي من أكثر المواد التي تعزز من عملية الهضم وتحفز حركة القولون وتساعد في التخلص من الفضلات وعلاج الإمساك.