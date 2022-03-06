طعمها وهم.. اسرار عجينة البيتزا مثل الجاهزة بالخطوات (سر مطة الجبنة الموتزاريلا الجاهزة)

طعمها وهم.. اسرار عجينة البيتزا مثل الجاهزة بالخطوات، لا شك أن البيتزا هي من أشهر وأشهى الأكلات التي نقوم بشراءها باستمرار من المطاعم لأن تحضيرها في المنزل لا يأتي بنفس جودة ولذة البيتزا الجاهزة مهما حاول الأمهات، ولكن هذا الادعاء خاطئ حيث أننا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل العجينة التي تجعلها كالجاهزة بل وأفضل منها، فالبيتزا سرها هو العجينة وطريقة خبزها جيدًا حتى تحصلي على نفس مطة الجبنة الموتزاريلا كالبيتزا الجاهزة.

طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل

مكونات الطريقة:-

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

كوبان من الماء الدافئ.

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض المطحون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وأخرى من السكر الأبيض.

رشة ملح.

طريقة تحضير العجينة:-

قومي بوضع الخميرة في الماء الدافئ وأضيفي إليها ملعقة السكر وقلبي الخليط جيدًا واتركيه لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع السكر وتظهر فقاعات.

بعد ذلك أضيفي الدقيقي إلى وعاء مناسب وقومي بصب خليط الخميرة في منتصف الدقيق وأضيفي معه زيت الزيتون وابدئي في عجن الخليط جيدًا سواء بيديك أو بالعجانة.

استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة تمامًا ثم ابدئي في دهن وعاء بالزيت من جميع الجوانب وضعي العجينة بداخله.

غطي الوعاء بشاش نظيف واتركيه على جنب في مكان درجة حرارته دافئة حتى تختمر العجينة ويصبح حجمها الضعف ومن الممكن أن تستغرق هذه العملية ساعة واحدة.

بعد أن تخمر العجينة تصبح عجينة البيتزا جاهزة في تحضير البيتزا.

كيفية عمل بيتزا بالفراخ

مكونات البيتزا:-

قطع دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا.

ثمرتان من الطماطم.

فلفل ألوان بمقدار حبتان.

جبنة موتزاريلا وجبنة رومي شرائح.

بصلة مقطعة شرائح.

زيتون مقطع إلى حلقات.

صلصة طماطم أو كاتشب.

طريقة التحضير:-