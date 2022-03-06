في خطوة واحدة ألذ كيكة شوكولاتة في الخلاط بكل بساطة واستمتعي بألذ طعم

كيكة الخلاط هي من أسهل أنواع الكيكة التي يمكن تحضيرها وتتميز بهشاشة جميلة جدا، وباعتبار أن الكيكة من ألذ الحلويات والوصفات التي لا يمكن الاستغناء عنها لوقت كبير، حيث تقدم سادة في الفطور أو مع الحليب والشاي في أي وقت، ولاسيما أنه يمكن تزينها للتقدم في الاحتفالات وأعياد الميلاد، أو على سبيل التنوع لأسعار أطفالك في أي وقت، وبما أنها مطلب مستمر للأسرة، فطريقة تحضير الكيكة بالخلاط هي المسعف الأساسي لصناعة الكيكة بسرعة رهيبة المنزل، لذاك نقدم لكم طريقة عمل كيكة الخلاط بالشكولاتة في موقعنا عبر السطور التالية.

طريقة تحضير ألذ كيكة شوكولاتة في الخلاط

كوب ونصف من الدقيق متعدد الأغراض.

كوب إلا ربع كاكاو خام.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء.

كوب ونصف سكر أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع حليب سائل.

ملعقة صغيرة خل.

التزيين

شكولاتة خام.

كرز طازج.

طريقة عمل كيكة الخلاط

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة قبل البدء في تجهيز الكيك.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بالزبدة، ثم نرشها بالكاكاو ونتركها جانبا.

نحضر الخلاط ونضع به السكر والبيض والفانيليا والخل واللبن، كذلك الماء أما الزيت نضيفه تدريجيا عقب الانتهاء من خفق المكونات معا في الخلاط.

في بولة كبيرة ننخل الدقيق والكاكاو ونضيف إليهم البيكنج بودر ونتركهم حتى تخفق المكونات السائلة في الخلاط.

ثم تضاف المكونات السائلة التي يتم خفقها في الخلاط إلى المكونات جميع المكونات الجافة ويتم دمجها معا بالمضرب اليدوي لمدة خمس دقائق.

يصب خليط الكيك في الصينية ويتم إدخالها الفرن لمدة أربعين دقيقة ويختبر نضعها بخلة أسنان.

يتم إخراج الصينية من الفرن فور التأكد من نضعها وتترك على سطح مستوي بهدوء لكي تبرد تماما.

نحضر حمام مائي ونذيب عليه الشكولاته وعند أذابتها بشكل جيد نضيف مكعب من الزبدة لها.

نقوم بعمل ثقوب بالشوكة في الكيكة ونسقيها بالحليب البارد.

ثم نصب الشكولاته عليها ويزينها بالكريز وندخلها الثلاجة كي تتماسك الشكولاته.

نقطعها ونقدمها في أي مناسبة.

وفي نهاية شرح طريقة عمل كيكة الخلاط بالشكولاتة نقدم لكم ألذ الوصفات عبر موقعنا.