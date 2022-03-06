دبري ووفري.... تعالى هقولك على أسهل طريقة لعمل مرقة الدجاج المكعبات الفراخ ومرقة واللحمة هتخلي طعم الأكل تحفة مش هتسغني عنها أبداً

طريقة لعمل مرقة الدجاج المكعبات الفراخ ومرقة واللحمة هتخلي طعم الأكل تحفة، تدخل مرقة الدجاج وكذلك اللحم في كثير من الأطباق مثل تحضير الشوربة أو المحشي أو الأرز، ووجبات كثيرة أخرى يدخل فيها استخدام المرقة، وفي موضوعنا هذا سوف نتعرف على طريقة رائعة لعمل مكعبات المرقة على طريقة أمهر الشيفات وكذلك على الطريقتين مرقة الدجاج ومرقة اللحم وكلاهما بمكونات بسيطة وسهلة والنتيجة مضمونة ويمكنك استخدامها في جميع الأطعمة بدلا من شرائها من الخارج حيث أن المصنعة تحتوي على مواد حافظة وتكون مضرة.

عمل مرقة الدجاج المكعبات الفراخ ومرقة واللحمة

من الممكن تحضير مرقه مكعبات الدجاج بكل سهوله وبطريقة مضمونه وبمكونات موجودة في كل بيت وإليكم الآن طريقة تحضيرها وهي:-

مكونات عمل مكعبات مرقة الدجاج

بصل.

كرفس.

فلفل أسود.

جزر.

ملح.

طماطم.

عظم دجاج.

حبهان.

١٠٠ جرام دقيق.

ورق لورا.

بهارات.

كزبرة ناشفة.

زيت “نصف كوب”.

كاري.

كمون.

كركم.

طريقة تحضير عمل مكعبات مرقة الدجاج

في الخطوة الأولى نقوم بسلق عظم الدجاج في الماء بالطريقة العادية ونضيف إليه الكرفس والطماطم والبصل والجزر.

بعد ذلك نضع ورق اللورا والفلفل الأسود والحبهان والملح.

نترك هذا المزيج على النار حتى يثقل ويقل الماء ثم نرفعه عن النار ونتركه ليلة كاملة ليبرد.

ثم نقوم بتشويح الدقيق في الزيت حتى يتغير لونه ثم نضع فوقهم خليط المرقة الذي حضرناه.

نضع بعد ذلك البهارات والكركم والكزبرة الجافة والكاري والكمون، وفي صينية مرشوشة زيت نضع خليط المرقة.

نضعها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعها مربعات بالسكينة ثم ندخلها الفريزر لتصبح صلبة وبعدها نخرجها ونكسرها مكعبات وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل مكعبات مرقة اللحمة

طريقة اخري لعمل مكعبات مرقة اللحمة في البيت بطريقة سهله وبمكونات موجودة في كل بيت

مكونات عمل مكعبات مرقة اللحمة

عظم لحمة.

طماطم.

حبهان.

جزر.

بصل.

كرفس.

بابريكا.

كزبرة ناشفة.

كوب طحين.

زيت.

ملح.

جوزة الطيب.

فلفل أسود.

طريقة تحضير عمل مكعبات مرقة اللحمة