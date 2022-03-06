حضريها بكل سهولة الطحينة البيضاء فى المنزل مثل طريقة المصانع

نبحث دائما عن سر جمال طعم الطحينة البيضاء التي تتناولها في محلات الأكل الشهيرة، فلها دائما طعم مميز، يختلف عن الذي نقوم بإعدادها في المنزل، حيث تجد لكل مطعم من المطاعم سر في إعدادها، فهناك مجموعة من المقادير عند إضافتها إلى الطحينة تعطى طعم رائع، فمن السهل على الأمهات أن تقوم بصنع الخام الخاص بالطحينة وتخزين خاصة أن شهر رمضان قد اقترب وتعد الطحينة من السلطات التي تقدم يوميا بجانب المأكولات كيلو أيام هذا الشهر المبارك، مما جعل الأمهات تكثر من البحث لمعرفة أسرار عمل الطحينة البيضاء في المنزل بأقل التكاليف.

مقادير عمل الطحينة الخام

كوبان من السمسم.

كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريق إعداد الطحينة الخام في المنزل

نقوم بأسعار النار على أقل درجة ونضع الطاسة ونتركها حتى تسخن جيدا.

نضع حبات السمسم بعد التخلص من أي شيء غير مرغوب فيه.

نقلب السمسم طول الوقت دون توقف حتى تأخذ كل الحبات نفس اللون.

نتركه يبرد وبعدها نحمض الدقيق أيضا ثم نضع السمسم في الكبة ونطحنه أولا.

بعدها نضع الدقيق ونطحنه مع السمسم ونضيف الملح.

يصبح القوام رملي نبدأ بوضع الزيت حتى يصبح قوام الطحينة غليظ.

نحفظه في علبة في الثلاجة.

مقادير الطحينة البيضاء

نصف كوب من الطحينة الخام.

ربع كوب زيت.

كوب من الماء الدافئ.

ملح.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة كمون.

القليل من الفلفل الأسود.

خمس ملاعق من الزبادي.

فص ثوم.

أربع ملاعق من الخل.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات عمل الطحينة البيضاء