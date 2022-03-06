طريقة البسبوسة المكرملة الطرية مرملة زي الجاهزة بخطوات مضمونة لنجاحها من أول مرة

طريقة البسبوسة المكرملة الطرية زي الجاهزة، بالفعل يمكن لكل ربات البيوت أن تقوم بإعداد البسبوسة في البيت بنفسها، وستكون بنفس طعم وقوام الجاهزة وأحلى كمان، فدائما ما تخشى ربات البيوت من إعداد البسبوسة في البيت بسبب فشلها، ولكن هذا الأمر غير صحيحة فالبسبوسة بالنسبة لغيرها من الحلويات الشرقية سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها قليلة وغير مكلفة، وتعتبر البسبوسة من أبرز أنواع الحلويات المحببة من الجميع كباراً وصغاراً، والتي يرغبون في تناولها بشكل مستمر، لكونها من الحلويات الخفيفة جداً وذات الطعم المكرمل الطري، ونطلعكم في هذا المقال عن طريقة عمل البسبوسة المكرمة الطرية زي الجاهزة بالضبط.

طريقة البسبوسة المكرملة الطرية

تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي عرفت بشكل كبير للغاية في الوطن العربي، لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والشهي الذي لا يختلف عليه أحد، كما أنها من الحلويات التي نجدها متواجدة في الكثير من المناسبات المختلفة، سواء الأعياد وأعياد الميلاد ولها مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان، ودائما هناك بعض الأسرار لنجاح البسبوسة لابد أن تتعرفي عليها سيدتي وتتبعي خطوات تحضيرها البسيطة لكي تقديمها لعائلتك في الأوقات المختلفة.

مقادير البسبوسة المكرملة

نصف كيلو سميد ناعم سايب.

كوب سكر.

كوب لبن سائل.

نصف كوب سمن بلدي مذاب.

4 ملاعق كبيرة جوز الهند الناعم.

2 ملعقة عسل جلوكوز.

نصف كوب ماء.

مكونات قطر البسبوسة المكرملة

2 كأس ماء.

كأس ونصف سكر.

عصير ليمونة.

رشة فانيليا.

القليل من ماء الزهر.

طريقة التحضير للبسبوسة المكرملة

في وعاء مناسبة لخلط المكونات، نضع السميد ونضيف له جوز الهند ونقلبهما معاً.

نحضر قدر صغير ونضيف الماء والسكر والعسل الجلوكوز الذي سيجعل البسبوسة مكرملة، ويرفع على النار ونبدأ أن يغلي السكر ثم نضيف السمن واللبن ونقلبهما معاً.

نضيع الخليط المكرمل على السميد مع التقليب برفق، وهذا حتى لا تصبح البسبوسة صلبة.

نجهز صينية مناسبة وتدهن بالقليل من السمن، ونفرد فيها البسبوسة ونضغط عليها باليدين، ويمكن وضع المكسرات المختلفة عليها.

توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 200، وهذا لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر الأطراف، ثم نشعل الشواية لدقائق فقط حتى يتحمر الوجه.

نخرج الصينية من الفرن وتسقى على الفور بالشربات الساخن، ونغطيها وتترك لتبرد قليلاً، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير شربات البسبوسة المكرملة

في وعاء نقوم بوضع السكر مع الماء وعصير الليمون، ونضيف الفانيليا وماء الزهر، وترفع المكونات على نار متوسطة حتى يغلي المزيج ويثقل قليلاً.