نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك بسكويت البرازق الرائع بالسمسم بمذاق رائع في المقال التالي
يوجد الكثير من المعجنات المنتشرة في المطبخ التي تعتبر أشياء منزلية يمكن تحضيرها لأفراد الأسرة بطريقة سهلة وسريعة وفي ذات الوقت مذاقها خفيف ومناسب لتناولها في جميع الأوقات من أمثلة البسكويت وعادةً ما يتم تحضير البسكويت السادة بدون إضافة أيّ نكهات ولكن في ذات الوقت يوجد الكثير من أصناف البسكويت المتنوعة من أمثلة بسكويت البرازق الذي يحتل مكانة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي خاصة أنه يحتوي على مكونات ذات سعرات حرارية مرتفعة مما يجعله مناسب تناوله في العمل أو المدارس للأطفال حيث تمد الجسم بالطاقة ويمكن تناول بسكويت البرازق والاستغناء عن وجبة الإفطار ويمكن تحضير بسكويت البرازق بسهولة في المنزل دون الاضطرار إلى شرائه من الخارج وللتعرف على الخطوات يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير بسكويت البرازق
مقادير التحضير:
- مقدار 500 جرام من الدقيق.
- كأس من الزبدة.
- كأس من مسحوق السكر البودرة.
- كيس من البيكنج باودر.
- كيس من الفانيليا.
- بيضة واحده.
- نصف كأس من الحليب السائل.
- فنجان صغير من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- حشوة السمسم.
طريقة التحضير:
- قبل بداية العجن قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة أولاً، وإضافة الشبكة في منتصف الفرن.
- الخطوة الأولى نقوم بنخل الدقيق ثم إضافة عليه البيكنج باودر ورشة من الملح وبعد ذلك يضاف خليط الحليب بالقيمة المحددة.
- نحضر الخلاط الكهربائي ويضاف في بعض المكونات السائلة مثل البيض والزبدة ومكون سكر البودرة ثم إضافة الفانيليا ويتم تشغيل الخلاط حتى الإندماج وأن يكون الخليط في النهاية هش وخفيف.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق المنخول إلى الخلاط الكهربائي وتشغيل خلاط مرة أخرى حتى نحصل على عجينة سائلة نوعاً ما بعد ذلك يتم وضع العجينة فى وعاء وتغليفها بورق النايلون وإدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعه.
- بعد أن يمر الوقت نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم تشكيلها على هيئة قطع دائرية أو طولية حسب الرغبة في شكل البسكويت.
- نقوم بإغماس قطع البسكويت في السمسم ثم وضعها في الصينية الخاصه بالبسكويت وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن الساخن.