اصنعي بنفسك بسكويت البرازق الرائع بالسمسم بمذاق رائع

يوجد الكثير من المعجنات المنتشرة في المطبخ التي تعتبر أشياء منزلية يمكن تحضيرها لأفراد الأسرة بطريقة سهلة وسريعة وفي ذات الوقت مذاقها خفيف ومناسب لتناولها في جميع الأوقات من أمثلة البسكويت وعادةً ما يتم تحضير البسكويت السادة بدون إضافة أيّ نكهات ولكن في ذات الوقت يوجد الكثير من أصناف البسكويت المتنوعة من أمثلة بسكويت البرازق الذي يحتل مكانة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي خاصة أنه يحتوي على مكونات ذات سعرات حرارية مرتفعة مما يجعله مناسب تناوله في العمل أو المدارس للأطفال حيث تمد الجسم بالطاقة ويمكن تناول بسكويت البرازق والاستغناء عن وجبة الإفطار ويمكن تحضير بسكويت البرازق بسهولة في المنزل دون الاضطرار إلى شرائه من الخارج وللتعرف على الخطوات يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت البرازق

مقادير التحضير:

مقدار 500 جرام من الدقيق.

كأس من الزبدة.

كأس من مسحوق السكر البودرة.

كيس من البيكنج باودر.

كيس من الفانيليا.

بيضة واحده.

نصف كأس من الحليب السائل.

فنجان صغير من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

حشوة السمسم.

طريقة التحضير: