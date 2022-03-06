طريقة عمل مخلل الباذنجان مثل المطاعم بخطوات بسيطة من منزلك

يعتبر مخلل الباذنجان من أشهى وأحلى المقبلات الشعبية التى يمكن تناولها بجانب كل الأطباق المالحة، التي توضع على المائدة أثناء الأكل، فوجودة يعمل على فتح الشهية على الاكل، نظراً لمذاقه اللذيذ والرائع، بالإضافة لفوائده الكثيرة والمتعددة، وحيث يوجد طرق كثيرة ومختلفة في تخليله، كما يقبل على تناوله الكثير من الاشخاص، وحيث يعد الباذنجان من أحد أنواع الخضراوات، حيث يحتوي على العديد من الفوائد منها الوقاية من مرض السرطان، كما أنه مضاد للأكسدة وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل مخلل الباذنجان بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل مخلل الباذنجان

المكونات:

كيلو جرام من الباذنجان الأسود الرفيع .

فص واحدة من الثوم المهروس .

ملعقة كبيرة من الملح الطعام .

حزمة خضراء من الكزبرة .

نصف كوب من الخل .

أثنين ملعقة صغيرة من الملح الطعام .

أثنين ملعقة كبيرة من الخل .

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المجروش .

نصف كوب من زيت الزيتون .

أربع ملاعق صغيرة من الكمّون المطحون .

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر الحار .

طريقة التحضير :