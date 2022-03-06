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عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الباذنجان مثل المطاعم بخطوات بسيطة من منزلك - ثقفني
يعتبر مخلل الباذنجان من أشهى وأحلى المقبلات الشعبية التى يمكن تناولها بجانب كل الأطباق المالحة، التي توضع على المائدة أثناء الأكل، فوجودة يعمل على فتح الشهية على الاكل، نظراً لمذاقه اللذيذ والرائع، بالإضافة لفوائده الكثيرة والمتعددة، وحيث يوجد طرق كثيرة ومختلفة في تخليله، كما يقبل على تناوله الكثير من الاشخاص، وحيث يعد الباذنجان من أحد أنواع الخضراوات، حيث يحتوي على العديد من الفوائد منها الوقاية من مرض السرطان، كما أنه مضاد للأكسدة وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل مخلل الباذنجان بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل مخلل الباذنجان
المكونات:
- كيلو جرام من الباذنجان الأسود الرفيع.
- فص واحدة من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من الملح الطعام.
- حزمة خضراء من الكزبرة.
- نصف كوب من الخل.
- أثنين ملعقة صغيرة من الملح الطعام.
- أثنين ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المجروش.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- أربع ملاعق صغيرة من الكمّون المطحون.
- ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر الحار.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بنزع عنق الباذنجان ثم قومي بغسيل الباذنجان ثم بعد ذلك توضع ثمانية أكواب من الماء في قدر واسع مناسب ثم قومي بإضافة أثنين ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع أثنين ملعقة كبيرة من الخل ثم يترك الماء حتى يغلي.
- الخطوة الثانية قومي بوضع الباذنجان في الماء وتخفف عليه النار عندما يغلي الماء ثم يترك الباذنجان حتى يتم النضج ويصبح ليناً ويخرج الباذنجان من الماء ثم يغسل الباذنجان الماء البارد حتى يبرد ثمّ يصفى بمصفاة وأثناء ذلك قومي بحشوة.
- الخطوة الثالثة يتم حشو الباذنجان قومي بوضع الثوم في وعاء ويفرم إلى أن يصبح ناعماً ثم يضاف إليه الكزبرة الخضراء مع الفلفل الأحمر المجروش وبعد ذلك يضاف الفلفل الأخضر المقطع والخل مع الكمون والملح ثم بعد ذلك يضاف إليهم الكزبرة الناعمة إلى الثوم في الوعاء ويفرم إلى أن يصبح الخليط ناعماً ثم بعد ذلك يضاف الزيت إلى الخليط ويفرم الخليط مرة أخري حتى تمتزج المكوّنات مع بعضهم البعض.
- الخطوة الرابعة قومي بفتح كل حبة باذنجان بالطول وتوضع به كمية من الحشوة في وسط كل حبة باذنجان يوضع الباذنجان في طبق مناسب ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتشرب نكهة الحشوة وبعد ذلك أصبح جاهزاً للتقديم.