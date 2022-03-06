نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي كولاجين طبيعي للشعر بطريقة مضمونة في البيت في المقال التالي
الكولاجين يعد سر من أسرار الجمال للحصول على شعر قوي وصحي فهو يساعد على علاج لما له من تالف والمصبوغ من الجذور، حيث يعد الشعر مظهر جمال وجاذبية لكل فتاه وسيدة، ويسعي كل من الفتيات والسيدات إلى تحسين الشعر وتنعيمه للحصول على مظهر جذاب، وحيث يلجأ الفتيات والسيدات إلى بعض الأدوية ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية وتضر فروة الرأس بعد فترة من استعملها إليك وصفة كولاجين طبيعية تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه في فترة قصيرة جداً، وحيث أنها تعطي جاذبية للشعر بشكل صحي وبالتالي الحصول على شعر طويل والصحي بشكل طبيعي، لذا فأن وصفة الكولاجين بالكرافس تحتوي على العديد من الفوائد للشعر التي تجعله ينمو بشكل صحيح وتعطيه لمعان المطلوب وذلك لما يحتويه من العديد من الفيتامينات والبروتينات الطبيعي الذي تجعل الشعر كثيف وتعطيه اللمعان المطلوب وتقضي على التساقط نهائياً وتطويله بشكل صحي وكما أن وصفة الكرافس تعمل على تغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف وتعطيه اللمعان سوف نتعرف الآن على طريقة عمل وصفة الكرافس كالكولاجين للشعر بإعدادها في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل وصفة الكرافس للشعر
المكونات:
- بضع أوراق من الكرافس أو حزمة من الكرفس.
- كبة الكهربائية.
- بخاخ.
- وعاء مناسب للخلط.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب للخلط ثم ضعي فيه حزمة من الكرافس أو بضع أوراق من الكرافس ثم قومي بطحنها في الكبة الكهربائية جيداً.
- الخطوة الثانية ستجد أنه هناك ماء ينزل من الكرفس قومي بحفظ هذه الماء في بخاخ وقومي بترك البخاخ لمدة ليلة كاملة.
- الخطوة الثالثة بعد مرور ليلة كاملة من ترك ماء الكرافس قومي بوضعه على شعرك ثم قومي بتدليك فروه رأسك بشكل دائري أو من الجذور حتى الأطراف لمده لا تقل عن ربع ساعة.
- الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بغسيل شعرك بالشامبو المخصص لشعرك وبعد ذلك قومي بتكرار هذه وصفة الكرافس للشعر مرة من كل شهر علي الأقل حتى تحصلين علي أفضل النتائج التي تريدينها وتحصلين علي مظهر جذاب ولتعطي شعرك التغذية المطلوبة.