أصنعي كولاجين طبيعي للشعر بطريقة مضمونة في البيت

الكولاجين يعد سر من أسرار الجمال للحصول على شعر قوي وصحي فهو يساعد على علاج لما له من تالف والمصبوغ من الجذور، حيث يعد الشعر مظهر جمال وجاذبية لكل فتاه وسيدة، ويسعي كل من الفتيات والسيدات إلى تحسين الشعر و‏تنعيمه للحصول على مظهر جذاب، وحيث ‏يلجأ الفتيات والسيدات إلى بعض الأدوية ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية وتضر فروة الرأس بعد فترة من استعملها إليك وصفة كولاجين طبيعية تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه في فترة قصيرة جداً، وحيث أنها تعطي جاذبية للشعر بشكل صحي ‏وبالتالي الحصول على شعر طويل والصحي بشكل طبيعي، لذا فأن وصفة الكولاجين بالكرافس تحتوي على العديد من الفوائد للشعر التي تجعله ينمو بشكل صحيح وتعطيه لمعان المطلوب وذلك لما يحتويه من العديد من الفيتامينات ‏والبروتينات الطبيعي الذي تجعل الشعر كثيف وتعطيه اللمعان المطلوب وتقضي على التساقط نهائياً وتطويله بشكل صحي ‏وكما أن وصفة الكرافس تعمل على تغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف وتعطيه اللمعان سوف نتعرف الآن على طريقة عمل وصفة الكرافس كالكولاجين للشعر بإعدادها في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل وصفة الكرافس للشعر

المكونات:

بضع أوراق من الكرافس أو حزمة من الكرفس .

كبة الكهربائية .

بخاخ .

وعاء مناسب للخلط .

طريقة التحضير :