حضري كيكة المقلاة الهشه والسريعة بطريقة مضمونة في البيت

تعد كيكه المقلاة السريعة من أنواع الكيك المفضل عند بعض الأشخاص وخاصة الأطفال، وحيث يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، وحيث أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص لمذاقها المختلفة وطعمها اللذيذ وكما تعد من أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة، وذلك لأنها تمتلك كثيراً من الفوائد المتعدده لانه تمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك تساعد على تعزيز صحه القلب وتحتوي أيضاً على المعادن الضرورية لصحة الجسم، وحيث تتميز كيكة المقلاة اللذيذة بسهولة تحضيرها في المنزل ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة المقلاة بطريقة مضمونة وسهلة أيضا في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة المقلاة

المكونات:

نصف كوب من الزبدة المذابة .

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام .

ربع كوب من الحليب السائل .

عدد بيضة واحدة في درجة حرارة الغرفة .

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا السائلة أو البودرة .

ثلث كوب من السكر الأبيض .

ربع كوب من الدقيق الأبيض .

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا .

ربع كوب من الحليب السائل نذيب به ملعقة صغيرة نوتيلا .

طريقة التحضير :