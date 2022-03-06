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عمر شويل - جدة حضري كيكة المقلاة الهشه والسريعة بطريقة مضمونة في البيت - ثقفني
تعد كيكه المقلاة السريعة من أنواع الكيك المفضل عند بعض الأشخاص وخاصة الأطفال، وحيث يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، وحيث أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص لمذاقها المختلفة وطعمها اللذيذ وكما تعد من أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة، وذلك لأنها تمتلك كثيراً من الفوائد المتعدده لانه تمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك تساعد على تعزيز صحه القلب وتحتوي أيضاً على المعادن الضرورية لصحة الجسم، وحيث تتميز كيكة المقلاة اللذيذة بسهولة تحضيرها في المنزل ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة المقلاة بطريقة مضمونة وسهلة أيضا في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كيكة المقلاة
المكونات:
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- عدد بيضة واحدة في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا السائلة أو البودرة.
- ثلث كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ربع كوب من الحليب السائل نذيب به ملعقة صغيرة نوتيلا.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار مقلاة مناسب ثم ضعي فيه نصف كوب من الزبدة المذابة في المقلاة ثم نضع معها ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام ونقلب مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ثلث كوب من السكر ونقلب مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك نضيف البيضة مع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا ونقلب سوياً بإستخدام المضرب اليدوي.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع ربع كوب من الحليب السائل ثم نخفق المكونات مع بعضهم البعض وبعد ذلك نضيف مقدار ربع كوب منالدقيق الأبيض مع ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ثم نخلط كل المكونات مع بعضها البعض.
- الخطوة الرابعة قومي برفع المقلاة على شبكة على نار هادئة جداً ثم قومي بتغطيتها ونتركها لمدة 10 دقائق حتى يكتمل نضج الكيك ثم نختبر الكيك بالسكين أو بالخلة ثم نثقبها عدة ثقوب ونضع فيه صوص الحليب السائل و النوتيلا ونغطيها بالنوتيلا حسب ذوق كل شخص وبعد ذلك أصبحت كيكة المقلاة السريعة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.