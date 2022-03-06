اصبغي شعرك باللون الأحمر الناري واستمتعي بإطلالة رائعة جذابة

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يعتبر مظهر الشعر الجذاب هو عامل أساسي لتحسين الحالة النفسية للمرأة وعندما نرى أن بعض الفتيات تمر بأزمة نفسية نجد أنها لجأت إلى تغيير طريقة تصفيف شعرها أو اللون الخاص بالشعر مما يجعلها تشعر بالتجديد والحيوية فينعكس ذلك على النفسية، ولكن يعتبر صبغ الشعر يحتاج إلى دقة قبل تلك الخطوة حتى لا نشعر بالندم بعد ذلك، حيث تأخذ الفتيات وقت طويل عند الرغبة في صبغ وتغيير لون الشعر ولكن نقدم لكم حل بديل لتحضير صبغة الشعر في المنزل بعيداً عن صالونات التجميل التي أصبحت مهولة في الأسعار الصبغة حيث يمكنك تحضير الصبغة باللون المرغوب في المنزل، وبسبب رغبة الكثير من الفتيات والسيدات في صبغ الشعر باللون الأحمر الناري نجد أن عمليات البحث المتكررة بشأن ذلك ونقدم لكم طريقة تحضير الصبغة عبر هذا المقال.
طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري
تعتبر صبغة الشعر خطوة جريئة لدى النساء والفتيات حيث يصاحبها الكثير من التفكير والتخطيط وما يناسب كل فرد حيث تختلف بشرة كل فرد عن الآخر مما يجعل هناك اختلاف في الألوان التي قد تناسب البعض، وفي ذلك الوقت يوجد أنواع من الصبغة متعددة لا تعد ولا تحصى وكذلك من حيث الألوان حيث أصبح يتم الإبداع فى تحضير صبغة الشعر.
مكونات الصبغة:
- كأس من عصير الجزر الطازج.
- ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.
- فنجان صغير من الشاي.
- كأس من عصير البنجر.
- فرشاة أسنان.
طريقة التحضير والإعداد:
- احضري وعاء صغير عميق ووضع فيه المكونات السائلة من عصير البنجر وعصير الجزر حتى يمتزجوا معاً، ثم إضافة الشاي مع التقليب بالإضافة إلى عصير الليمون.
- بعد الإنتهاء من تقليب المكونات السابقة يتم إضافة عصير الليمون والتقليب باستخدام ملعقة بلاستيكية ثم نتركها جانباً.
- بعد ذلك نقوم بتهيئة الشعر لاستقبال الصبغة عن طريق فرد وتصفيف وفك التشبكات من الشعر بعد ذلك نقوم بتحضير فرشاة أسنان قديمة.
- نقوم بوضع الصبغة على الشعر باستخدام الفرشاة وتصفيف الشعر على شكل خصلات منفردة ثم نترك الصبغة على الشعر مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- في حالة مرور وقت أطول غير الوقت المحدد وتزداد قوة لون الصبغة وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء العادى وغسله بالشامبو الخاص بك.
- في حالة الرغبة في اللون أحمر داكن ناري كما يطلق عليه يمكنك استخدام لون طبيعي ويتم تحضيره من العطار لون أحمر حيث يزيد من عمق لون الصبغة.