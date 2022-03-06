لو عندك زجاجة فارغة حضري حلوي المقلاة السائلة في 10 دقائق بدون زيت ولا زبدة افضل بكتير من المطاعم

طريقة عمل حلوى المقلاة الساخنة بدون فرن، من الطبيعي أن تحتاج الحلويات إلى وقت أكبر أثناء إعدادها، لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة سريعة يمكن من خلالها إعداد الحلويات دون أن تحتاج إلى وقت طويل، وهذه الحلويات يتم إعدادها بدون استخدام الفرن وذلك من خلال المقلاة الساخنة، فقط علينا تحضير المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون الحلويات جاهزة، بعد ذلك نضع هذه الحلويات داخل المقلاة حتى يتم تحضيرها بشكل سريع، وخلال هذا المقال سنتحدث عن أحد أنواع الحلويات اللذيذة التي يتم إعدادها باستخدام المقلاة وعلبة زجاجية تساعد على تشكيل هذه الحلويات، وهذه الحلويات التي نتحدث عنها هي لقمة القاضي وهي أحد أشهر أنواع الحلويات الشرقية.

مكونات إعداد حلوى المقلاة دون فرن وباستخدام علبة بلاستيكية

عندما نقوم بإعداد لقمة القاضي نحتاج إلى علبة زجاجية حتى يتم من خلالها إعداد كرات لقمة القاضي اللذيذة والجميلة والتي لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات، وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد حلوى المقلاة باستخدام زجاجة بلاستيكية، وهذه المكونات هي:

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من النشا.

كوب واحد من الدقيق متعدد الإستعمالات.

كوب من الماء الدافئ نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الزيت النباتي.

طريقة إعداد لقمة القاضي

فيما يلي سنذكر الخطوات المهمة لإعداد كرات لقمة القاضي اللذيذة، باستخدام علبة زجاجية وهذه الخطوات هي :