نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الفايش الصعيدي في المنزل بمكونات بسيطة في المقال التالي
يعد الفايش الصعيدي من أحد المخبوزات الرئيسية الشهيرة في الصعيد، وحيث أنه منتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، كما أن الفايش الصعيدي يتم تناوله مع المشروبات الساخنة كالشاي واللبن، ويعد من المقرمشات اللذيذة أيضاً، كما أنه من المخبوزات التي تحتوي على فوائد صحية لاحتواءه على اللبن الحليب، سوف نتعرف الآن على طريقة الفايش الصعيدي طريقة سهلة جداً في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الفايش الصعيدي
يعتبر الفايش من الأشياء التي تتوفر في المخابز بشكل كبير وهي تشبه الخبز نوعاً ما ويعتبر الفايش من أكثر الأشياء المنتشرة في الصعيد حتى أنه يطلق عليه اسم الفايش الصعيدي نظراً لجودة تحضيره في الصعيد، وكذلك في مختلف المخابز حيث يعتبر من المخبوزات الرائعة التي يتم تناولها بجانب الحليب أو الشاي ويقبل عليه الأفراد بشهية كبيرة.
المكونات:
- ¾ كيلو من الدقيق.
- نصف كوب من الحليب المغلي.
- نصف كوب من السمن.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- نصف ملعقة كبيرة من حمص السبوع مقشر ومطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة المحلب من عند العطار أو حليب بودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولي قومي بإحضار برطمان زجاجي محكم الغلق ثم ضعي فيه الحمص والسكر ونصف كوب من حليب مغلي وقلبيهم حتى يذوب السكر ثم بعد ذلك اغلقي البرطمان بإحكام ثم ضعي البرطمان في مكان معتم مثل الفرن ولا تفتحي عليه لمدة 24 ساعة.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء ثم ضعي خليط الحمص والحليب بعد مرور 24 ساعة بعد ذلك ضيفي ربع كوب من الدقيق مع ربع كوبمن الحليب المغلي وقلبيهم حتى يذوب الدقيق تماماً بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء بكيس بلاستيكي وضعيه في مكان دافئ ومعتم لمدة ساعتين.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه باقي الحليب الساخن مع الكركم والسمن وقلبيهم حتى الذوبان ضيفي باقي الدقيق والمحلب واعجنيهم بيديك لمدة 15 دقيقة يمكنك إضافة القليل من الدقيق حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة ثم غطيها بكيس بلاستيكي واتركيها في مكان دافئ ومعتم لمدة ساعة.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 280 درجة مئوية وبعد ذلك شكلي العجين على شكل أقراص دائرية أو مستطيلات متوسطة الحجم ثم رصيها في صينية مدهونة بالزيت واتركيها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة ثم أخرجيها واتركي الفايش يبرد ثم قطعيه شرائح مثل الكيك وبعد ذلك اصبح الفايش جاهزاً للتقديم.