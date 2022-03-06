طريقة تحضير الفايش الصعيدي في المنزل بمكونات بسيطة

يعد الفايش الصعيدي من أحد المخبوزات الرئيسية الشهيرة في الصعيد، وحيث أنه منتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، كما أن الفايش الصعيدي يتم تناوله مع المشروبات الساخنة كالشاي واللبن، ويعد من المقرمشات اللذيذة أيضاً، كما أنه من المخبوزات التي تحتوي على فوائد صحية لاحتواءه على اللبن الحليب، سوف نتعرف الآن على طريقة الفايش الصعيدي ‏طريقة سهلة جداً في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الفايش الصعيدي

يعتبر الفايش من الأشياء التي تتوفر في المخابز بشكل كبير وهي تشبه الخبز نوعاً ما ويعتبر الفايش من أكثر الأشياء المنتشرة في الصعيد حتى أنه يطلق عليه اسم الفايش الصعيدي نظراً لجودة تحضيره في الصعيد، وكذلك في مختلف المخابز حيث يعتبر من المخبوزات الرائعة التي يتم تناولها بجانب الحليب أو الشاي ويقبل عليه الأفراد بشهية كبيرة.

المكونات:

¾ كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الحليب المغلي.

نصف كوب من السمن.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من حمص السبوع مقشر ومطحون.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة المحلب من عند العطار أو حليب بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير