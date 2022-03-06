يمكننا عمل الغريبة بالطعم الأصلي بكل سهولة في المنزل فهي من المخبوزات التي تتميز بطعم لذيذ ومحبب، وهي من الحلويات التقليدية العربية التي لا يخلو منها أي منزل في الأعياد والمناسبات السعيدة، ويقبل الناس على شرائها بكثرة من محلات الحلواني في الأعياد وخاصةً عيد الفطر المبارك، وتفضل كثير من ربات البيوت عملها في المنزل بدلاً من شرائها بأسعار مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل الغريبة بالطعم الأصلي على طريقة أشهر محلات الحلواني.

مكونات الغريبة بالطعم الأصلي



سنقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهي كما يلي:-

4 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (نصف كيلو 500 جرام).

كوب ونصف من السكر البودرة الناعم (200 جرام).

كوب وثلث من السمن البارد (250 جرام).

مكسرات فستق حلبي أو فول سوداني.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

طريقة التحضير سهلة وسريعة وتتم بالخطوات الآتية:-

نقوم بخفق السمن البارد والسكر البودرة والفانيليا في العجان الكهربي حتى يصبح لون الخليط فاتح اللون وكريمي القوام. ثم نضيف الدقيق ونخفق المكونات، ونوقف الخفق ونقوم بإنزال العجين من الجوانب. ثم نستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات تماماً (يمكنك تحضير العجينة يدوياً). بعد ذلك توضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك ثم نشكلها كرات متوسطة الحجم. توضع في صينية غير مدهونة أو بها ورق زبدة مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية. ثم نزين الغريبة بقطعة مكسرات في المنتصف مع الضغط عليها برفق، ويفضل أن ندخل الصينية في الثلاجة إذا كان الجو حار لحين تسخين الفرن. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 130 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماماً بدون أن يتغير لونها. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن وتترك الغريبة لتبرد تماماً قبل تحريكها ثم توضع في طبق وتقدم بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح عمل الغريبة

الغريبة من المخبوزات البسيطة التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، وسوف نقدم لكم بعض النصائح لضمان نجاح عملها، ومن أهمها ما يلي:-