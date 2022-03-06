بأقل تكلفة أعملي البقلاوة بالفستق على أصولها بطريقة ناجحة وصحية ألذ من محلات الحلويات

تعتبر البقلاوة هي من اجمل الحلويات التي يشتهر بها المصريون قديما، حيث نطلق عليها من الحلويات الشعبية الشرقية الجميلة نطلق عليها مسمى الزلابية، فنجدها تنتشر في كل مكان ويمكن أن نق م لتمكينها بالسكر البودر او العسل او الشوكولاته البيضاء أو الداكنة لتعطي مذاق خاص، فيمكن لربة المنزل تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلا من شرائها.

تعد البقلاوه من الحلويات الشرقيه المحبوبه التى انتشرت بشكل كبيرفى البلاد العربيه وهى ترجع اصلها لقدماء المصريين، وهى من الحلويات التقليدية التى تقوم الامهات بتحضيرها فى المنزل لسهولة اعدادها، حيث انها لا تحتاج الى وقت او مجهود كبير فهى لا تحتاج لأكثرمن ٤٥دقيقة فى تحضيرها، ويمكن ايضآ تحضيرها بصوص الشيكولاته والكراميل، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة تحضير البقلاوة فى المنزل.

طريقة عمل البقلاوة

المكونات

٢كوب من الدقيق الابيض المنخول.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من السكر.

٢معلقة كبيرة من النشا.

ذرة ملح.

زيت غزير للقلى.

٢كوب من القطر او السكر البودرة.

فسدق مجروش للتزيين.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

الطريقة

فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق مع النشا والملح.

نخلط المكونات جيدآ حتى تتجانس.

فى كوب صغيرنضع الخميرة مع السكر وربع كوب من الماء حتى تفور لنتأكد من سلامة الخميرة.

نضع الخميرة على المكونات الجافة.

نضف الماء تدريجيآ مع العجن باستمرار حتى نحصل على القوام المطلوب.

يفضل ان تكون العجينة سائله وليست متماسكة.

نقوم بتغطية العجينة بقطعه من القماش.

نترك العجينه تتخمر لمدة نصف ساعة.

نحضر القطر فى وعاء عميق ونحضر ايضآ السكر البودرة فى وعاء اخر.

نفرغ العجين فى كيس الحلوانى.

نحضر مقص وندهنه بقليل من الزيت.

نقوم بوضع قطع البقلاوة فى الزيت المغلى على درجة حرارة متوسطة.

تقلب البقلاوه بشكل مستمرفى الزيت حتى تأخذ اللون الذهبى.

نرفع البقلاوه من الزيت ونضعها فى القطر.

تصفى البقلاوه من القطرونضعها فى وعاء التقديم.

نضف على الوجه القليل من الفسدق المجروش.

او نضعها فى وعاء ونضف اليها السكر البودرة.

تقدم البقلاوه ساخنه.

يمكن اضافة صوص الشيكولاته او الكراميل مع البقلاوه.

طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات

كوب من السكر الابيض.

كوب من الحليب.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

الطريقة