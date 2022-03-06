قولي باي للشعر الزائد..بملعقة واحدة من النشا تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألم نتيجة روعه من أول مرة

بملعقة واحدة من النشا تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله،تهتم كل امرأة بأن تقوم بإزالة الشعر الزائد من الجسم حيث أن إزالة الشعر الزائد من أساسيات النظافة الشخصية التي يجب أن تقوم بها كل النساء، وتتعدد الوسائل والطرق التي يمكن استخدامها في إزالة الشعر ولكنها تتنوع بين ما يحتاج إلى تكلفة كبيرة لتطبيقه ومنها ما يكون مؤلم في وقت استخدامه، ولتفادي كل ذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن إزالة الشعر باستخدام النشا.

بالنشا تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله

يعتبر النشا من المنتجات التي أثبتت فعالية كبيرة في إزالة الشعر الزائد، ويمكن استخدام النشا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات وصفه النشا لإزاله الشعر

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة من النشا.

عصير ليمونه.

قطعة قطن.

ملعقة كبيرة معجون أسنان.

طريقة تحضير وصفه النشا للتخلص من الشعر الزائد

في إناء نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم ونضع عليها عصير الليمون وعندها سوف يتكون فوران، ننتظر حتى يهدأ ثم نقوم بوضع النشا ومعجون الأسنان ونقوم بخلط المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها ونتركها لمدة نصف ساعة.

نقوم باستخدام قطعة القطن في نزع المزيج ومسحه ولكن يجب أن يكون في عكس اتجاه نمو الشعر، وعندها سوف تلاحظين اختفاء الشعر الزائد في الجسم



وصفة النشا والخل للتخلص من الشعر الزائد في الجسم

يعتبر الخل أيضاً من المنتجات التي لها فعالية في التخلص من الشعر الزائد وعند استخدامه مع الخل يعطي نتيجة جيدة، ويمكن تطبيق الوصفة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات وصفه الخل لإزالة الشعر

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة من النشا كبيرة.

طريقة تحضير واستخدام الخل في إزالة الشعر