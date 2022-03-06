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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير خبز الزبادي الطري الخفيف بعجينة قطنية للفطار والعشاء بمكونات بسيطة - ثقفني
طريقة تحضير خبز الزبادي الطري الخفيف، الخبز من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية في الإفطار و العشاء، و هناك العديد من الأنواع الخبز التي يمكنك تحضيرها من المنزل، حيث تتميز كل دولة بخبز تشتهر به، ومن أشهر أنواع الخبز الذي اشتهر كثيراً في الفترة الأخيرة هو خبر الزبادي لن تجدي أطعم ولا أحلى من هذا الخبز فهو يتميز بعجينة الطرية مثل القطن وهشة وخفيفة جدًا يمكنك تناولها هكذا بدون إضافة مقبلات وهذا لأنه من المخبوزات الغنية بسبب مكونات تحضيرها.
مقادير خبز الزبادي
تأكدي أن هذا النوع من الخبز لن يكلفك الكثير من الوقت أو مكونات كثيرة، حيث يتم تحضيره بمكونات بسيطة وهي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 3 أكواب من الزبادي.
- معلقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- معلقة صغيرة ملح.
- كوب دقيق لفرد العجين
- معلقة كبيرة خميرة.
طريقة تحضير خبز الزبادي
- في البداية نقوم بنخل 2 كوب من الدقيق قبل البدء في تحضير الخبز.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في وعاء واسع وكبير ونضيف عليه الملح و السكر و الخميرة.
- نخلط كافة هذه المكونات الجافة مع بعضها جيداً.
- نقوم بوضع الزبادي فوق بخار ماء لكى يدفئ الزبادي قليلاً، عندما تدفئ الزبادي نرفعها من على بخار الماء
- بعد ذلك نضيف الزبادي الدافئة على الخليط نقلب كافة هذه المكونات مع بعضهم.
- يمكننا إضافة القليل من الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة.
- نقوم بعجن خبز الزبادي جيداً حتى تصبح العجينة لينة وطرية.
- نغطي الخبز ونتركه على جنب في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة لكور متساوية الحجم ومتوسطة.
- نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة و نقوم بفرد كور الخبز حتى يصبح حجم الخبز رفيع.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية عجينة الخبز.
- نترك قطع الخبز المفرودة نرتاح مرة أخرى لمدة 10 دقيقة.
- بعد ذلك نسخن طاسة على النار ونقوم بوضع رغيف الخبز ونفرده علي الطاسة.
- نقلب الخبز من الجهتين حتى ينتفخ ويأخذ لون التسوية.
- نرفع خبز الزبادي من على النار.
- نكرر هذه الخطوات حتى الانتهاء من كمية الخبز.
- ثم يقدم الخبز وهو ساخن بجانب المقبلات من الجين المربى و العسل وبالصحة والهنا.