أسهل طريقة لتحضير خبز الزبادي الطري الخفيف بعجينة قطنية للفطار والعشاء بمكونات بسيطة

طريقة تحضير خبز الزبادي الطري الخفيف، الخبز من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية في الإفطار و العشاء، و هناك العديد من الأنواع الخبز التي يمكنك تحضيرها من المنزل، حيث تتميز كل دولة بخبز تشتهر به، ومن أشهر أنواع الخبز الذي اشتهر كثيراً في الفترة الأخيرة هو خبر الزبادي لن تجدي أطعم ولا أحلى من هذا الخبز فهو يتميز بعجينة الطرية مثل القطن وهشة وخفيفة جدًا يمكنك تناولها هكذا بدون إضافة مقبلات وهذا لأنه من المخبوزات الغنية بسبب مكونات تحضيرها.

مقادير خبز الزبادي

تأكدي أن هذا النوع من الخبز لن يكلفك الكثير من الوقت أو مكونات كثيرة، حيث يتم تحضيره بمكونات بسيطة وهي:

2 كوب من الدقيق.

3 أكواب من الزبادي.

معلقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

معلقة صغيرة ملح.

كوب دقيق لفرد العجين

معلقة كبيرة خميرة.

طريقة تحضير خبز الزبادي