نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل الاصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالي ،يذهب النساء إلى صالونات التجميل وإلى شراء مستحضرات التجميل للحصول على حواجب ورموش أكثر كثافة وطول، ولكن على الرغم من أن هذه الحلول فعالة إلا أن فعاليتها تكون مؤقتة كما أنها تكون مكلفة للغاية، ذلك بالإضافة إلى أنها تزيد من المشكلة على المدى البعيد وتؤدي إلى تساقط شعيرات الحواجب والرموش، لذلك تعد الطرق الطبيعية آمنة أكثر للاستعمال كما أنها تعطي نتائج مذهلة وفي وقت قصير، وعن طريق هذا الموضوع سنوضح لكم الطريقة الأكثر فعالية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية.

زيت جوز الهند لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

إن الزيوت الطبيعية هل الحل الأمثل للحصول على حواجب كثيفة ورموش طويلة بسرعة خيالية وفي أقل وقت، وأشهر تلك الزيوت هو زيت جوز الهند فهو معروف بمدى فعاليته في تكثيف الشعر بصفة عامة، ذلك بالإضافة إلى أنه ينعم الشعر مما يعطي مظهرًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من شعر الحواجب الخشن.

كما أنه من أكثر ما يميز زيت جوز الهند أن قوامه متماسك مما يجعل وضعه على الرموش سهل دون أن يسقط داخل العين ويؤدي إلى إصابتها بالحساسية، ومن خلال وضعه مع المكونات التالية سنحصل على مكون رائع وطبيعي لعلاج هذه المشكلة.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

فرشاة حواجب ورموش ناعمة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

كيفية استعمال زيت جوز الهند للرموش والحواجب

سنوضح لكم في هذه الفقرة الطريقة الصائبة لاستخدام زيت جوز الهند ووضعه على الرموش والحواجب وهي:

نضع في طبق صغير زيت جوز الهند ونضيف إليه زيت الزيتون ونمزجهم معًا.

نضيف جل الصبار إلى الزيوت ونقلبهم.

نقوم بإضافة الفازلين إلى بقية المكونات بالكمية التي تجعل القوام متماسك قليلًا.

ونوزع المزيج على شعيرات الحواجب والرموش عبر الفرشاة، ونتركه عليها من 4 إلى 5 ساعات.

نقوم بغسل الحواجب والرموش بالماء الفاتر فقط، كما يجب أن نقوم بغسل الفرشاة بالماء وتنظيفها جيدًا وتجفيفها عند كل مرة قبل استخدامها.

ينبغي تكرار هذه الخطوات يوميًا.

يمكنك الحصول على رموش طويلة مثل الصناعية بسهولة باستخدم الفازلين حيث يلعب دور كببر في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب يمكنك دهن الرموش وتكثيف الحواجب بالفازلين بصورة طبيعية كل ليلة حتي تحصلين على حواجب طويلة ورموش كثيفة من أول استعمال يمكنكم دهن الرموش والحواجب لمدة أسبوع ستلاحظين الفرق في رموشك ستصبح مثل الصناعية