نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبن الكريمي في البيت بمكونات بسيطة جدًا موفرة ب5 مكونات فقط مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الكريمي من أكثر أنواع الجبن التي يتم تناولها في الإفطار والعشاء وفي سندوتشات المدارس لأنها من أطعم وألذ وأحلى أنواع الجبن، ويوجد منها العديد من النكهات والأطعمة، فهي من أنواع الجبن التي ظهرت حديثاً في عالم الألبان، ولن الجبن من الأطعمة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً لذلك نقوم بشرائها دائما من السوبر ماركت وأصبح هذا مكلف الثمن كثيراً على الآباء والأمهات كما أنها قد تكون غير صحية بسبب المواد الحافظة التي تضاف إلي الجبن الجاهزة لكي يمتد صلاحيتها، ولكن بعد الآن لن تقوم بشرائها من الخارج بعد الآن تقومي بتحضيرها بيدك من المنزل بمكونات بسيطة جدًا و اقتصادية جيد.

مقادير الجبنة الكريمي

سوف تحضير الجبنة الكريمي من المنزل بعد الآن ولن تلجأ بشرائها من الخارج، حيث أنها تتكون من 4 مكونات فقط وغير مكلفين و اقتصادية جدًا، المكونات هي:

2 لتر من الحليب كامل الدسم.

5 معالق كبيرة من عصير الليمون.

رشة من الملح الناعم (يمكنك التحكم في مقدار الملح حسب رغبتك).

4 معالق كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.

نكهات إضافة

فلفل اخضر مفروم مكعبات صغيرة جدًا.

زيتون أسود مخلي مفروم ناعم.

فلفل حار مفروم ناعم.

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة جدًا.

طريقة تحضير الجبنة الكريمي

من أكثر الأشياء التي يتم تناولها دائماً بشكل يوم كل صباح و مساء هي الجبن بكل أنواعها وهذا لأنها من المقبلات اللذيذة جداً ولا يمكن الاستغناء عنها أبداً، وهناك العديد من الأنواع من أكثر الأنواع المميزة هي الجبنة الكريمي، كما أصبحت الجبنة الكريمي تستخدم في العديد من الوصفات الحلوي و الفطائر وغيرها، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل وهي:

في البداية نحضر وعاء عميق ونقوم بتصفيته الحليب من الشوائب و الأشياء العالقة.

لابد أن يكون الحليب كامل الدسم من نوع جيد يحتوي على وش من القشطة على الوجة لكي تحصلي على طعم غني و كريمي مثل الجاهزة، وأيضا لكي لا تتكتل الجبنة.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في إناء كبير على نار متوسطة.

نترك الحليب حتى يسخن وعندما يبدأ بالاقتراب من درجة الحرارة نقوم تطفئ النار على الحليب.

بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون على الحليب مع التقليب المستمر بملعقة خشبية.

لابد أن نبعد الحليب عن الحرارة تماماً.

على الفور سوف تلاحظين أن الحليب اصبح به بعض التكتلات داخل الإناء.

اتركي الحليب هكذا حتى يبرد الحليب تماماً حتى يبرد.

بعد ذلك نأتي بوعاء عميق ونقوم بوضع مصفاة وبها قطعة من الشاش.

ثم نقوم بوضع الحليب على الشاش والمصفاة لكى يتم تصفية الحليب من السوائل تماماً.

قومي بعصر الشاش جيدا من السوائل التي قد تكون عالقة في الحليب.

لابد من التأكد أن الحليب لا يحتوي على سوائل تماماً.

نأتي بكبه او في الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الجبنة ثم نقوم بوضع الزبدة أو الزيت في الكبة.

ثم نضيف الملح الناعم ثم نبدأ بخلط الجبنة الكريمي في الكبة حتى تحصلين على قوام ناعم وكريمي مثل الجاهز (كما يمكنك الاستغناء عن الملح أذا كنت تريدين استخدام الجبنة الكريمي قليله الملح أو إستخدامها للحلويات).

بعد ذلك نقوم بوضع الجبنة الكريمي في علبة محكمة الغلق وتوضع في الثلاجة.

يمكنك الاحتفاظ بالجبنة الكريمي في الثلاجة لمدة 15 يوم بحد أقصى، ولابد من وضعها في علبة محكمة الغلق في الثلاجة، عند الاستخدام لابد من أستخدام ملعقة نظيفة لكى لا تتلف الجبنة ويصل إليها جراثيم وبكتريا.

أسرار نجاح الجبنة الكريمي

الجبنة الكريمي من أنواع الجبن المميزة جدًا بطعمها لذلك عند تحضيرها لابد أن تكون مثل الجاهزة، وهناك بعض التعليمات التي لابد من مراعاة أثناء تحضير الجبنة الكريمي وهي:

الجبنة يتم تحضيرها من الحليب ولابد أن يكون كامل الدسم لكى تحصلين على طعم غني و مميز مثل الجاهزة.

بعد إضافة عصير الليمون والتقليب اتركي الحليب حتى يبرد تماماً لابد من التأكد من ذلك لكى يتم فصل الماء عن الجبن بشكل صحيح.

لابد من تصفيه الجبنة الكريمي جيدًا وإذا كافة السوائل التي تتواجد بها لكى تحصلين على قوام كريمي وناعم، لذلك من الأفضل وضع شئ ثقيل عليه ونتركها تتصفي لمدة نصف ساعة.

قومي بضرب كافة مكونات الجبنة الكريمي في الكبة جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي ناعم.

لكى تستطيع الإحتفاظ بالجبنة الكريمي أفضل فترة ممكنة قومي بوضعها في علبه محكمة الغلق ومعقمه ونظيفة، عند الاستخدام لابد من استعمال معلقة نظيفة.

طريقة حفظ الجبنة الكريمي

بعد أن قدمنا لكم طريقة تحضير الجبنة الكريمي من المنزل سنوضح لكم طريقة حفظ الجبنة الكريمي فمن أكثر الأشياء التي يتم حفظها بشكل خاطئ هي الجبن ولذلك تتعرض إلى التلف والتعفن ولهذا لابد من الاحتفاظ بها بشكل الصحيح وهي:

من الأفضل عدم تحضير كمية كبيرة من الجبن الكريمي لكي لا يتغير طعمه أو تتلف او تكون طبقة على وجهها، وهكذا ستفقد قيمتها الغذائية.

يتم حفظ الجبنة الكريمي في علبه محكمة الغلق ولابد أن تكون نظيفة و معقمة ويتم حفظها لمدة أسبوعين كحد أقصي.

الجبنة الكريمي بالزبادي

كوب من الزبادي.

2 معلقة كبيرة من الحليب البودر.

3 مكعبات من الجبنة المثلثات.

5 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الجبنة الكريمي بالزبادي

هناك العديد من انواع الجبن بمختلف النكهات و الاطعمة ولكن من أخف أنواع الجبن وألذها هي الجبنة الكريمي فهي من الجبن المميزة جدًا، وقد قدمنا لكم الطريقة الأصلية لتحضيرها من المنزل وسنقدم لكم طريقة أخرى سريعة واقتصادية جدًا وهي الجبنة الكريمي بالزبادي لن تحتاجي حليب، وطريقة التحضير هي: